Французький цибулевий суп – це зимово-осіння страва, яка огортає теплом та затишком. Також це надзвичайно старовинна страва, оскільки різновиди цибулевих супів існували в Європі понад 2 тисячі років тому, за часів Стародавньої Римської та Грецької епох. Впродовж усієї історії цей суп розглядався як їжа для бідних людей, оскільки цибулі було багато і її легко вирощувати.

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Історія виникнення сучасного супу

Хоча історія приготування цибулевого супу надзвичайно стародавня, класичний рецепт сягає корінням у 18 століття. Легенда свідчить, що король Людовик XV влаштовував незаплановану вечірку у своєму мисливському будиночку. Кухар не очікував такої події, розгубився і здійснив набіг на комору та знайшов там масло, шампанське та жменьку цибулі. Взявся за роботу, поєднавши ці, здавалося б, мізерні інгредієнти, і створив перший класичний французький цибулевий суп.

Старовинна та бюджетна страва / Фото unsplash

Згодом його прийнято було готувати на основі яловичого бульйону, білого вина та карамелізованої цибулі. Інколи для того, щоб додати страві вишуканості, у неї додавали коньяк.

Рецепт цибулевого супу

Ця апетитна та ситна страва точно зігріє прохолодними осінніми вечорами.

Час: 1 година

Порцій: 4

Просто та смачно / Фото unsplash

Інгредієнти:

1 кілограм ріпчастої цибулі;

50 грам вершкового масла;

1 столова ложка цукру;

2 чайні ложки солі;

3 столові ложки борошна;

200 мілілітрів білого сухого вина;

1,5 літри курячого або яловичого бульйону;

чорний мелений перець до смаку;

сіль до смаку.

Приготування:

Дрібно нашинковану цибулю обсмажуємо на розтопленому вершковому маслі. Для цього найкраще підійде каструля з товстим дном. Додаємо сіль та цукор. Смажимо на повільному вогні до золотавого кольору. На це піде близько 20 – 25 хвилин. Коли цибуля приготується, посипаємо її борошном та тушкуємо 2 – 3 хвилини. До цибулі вливаємо вино та доводимо до кипіння. Після цього варимо суміш на середньому вогні до повного випаровування вина. Коли вино випарується, вливаємо до цибулі бульйон та доводимо до кипіння. Коли страва закипить, зменшуємо вогонь та варимо суп ще приблизно 40 – 50 хвилин. Цибуля має добре розваритись, а суп – трохи загуснути.

Суп найкраще подавати у чавунних або керамічних горщиках. Також варто зверху покласти грінку, присипати сиром та запекти в духовці.