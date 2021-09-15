Французький цибулевий суп – це зимово-осіння страва, яка огортає теплом та затишком. Також це надзвичайно старовинна страва, оскільки різновиди цибулевих супів існували в Європі понад 2 тисячі років тому, за часів Стародавньої Римської та Грецької епох. Впродовж усієї історії цей суп розглядався як їжа для бідних людей, оскільки цибулі було багато і її легко вирощувати.
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Історія виникнення сучасного супу
Хоча історія приготування цибулевого супу надзвичайно стародавня, класичний рецепт сягає корінням у 18 століття. Легенда свідчить, що король Людовик XV влаштовував незаплановану вечірку у своєму мисливському будиночку. Кухар не очікував такої події, розгубився і здійснив набіг на комору та знайшов там масло, шампанське та жменьку цибулі. Взявся за роботу, поєднавши ці, здавалося б, мізерні інгредієнти, і створив перший класичний французький цибулевий суп.
Старовинна та бюджетна страва / Фото unsplash
Згодом його прийнято було готувати на основі яловичого бульйону, білого вина та карамелізованої цибулі. Інколи для того, щоб додати страві вишуканості, у неї додавали коньяк.
Рецепт цибулевого супу
Ця апетитна та ситна страва точно зігріє прохолодними осінніми вечорами.
Час: 1 година
Порцій: 4
Просто та смачно / Фото unsplash
Інгредієнти:
- 1 кілограм ріпчастої цибулі;
- 50 грам вершкового масла;
- 1 столова ложка цукру;
- 2 чайні ложки солі;
- 3 столові ложки борошна;
- 200 мілілітрів білого сухого вина;
- 1,5 літри курячого або яловичого бульйону;
- чорний мелений перець до смаку;
- сіль до смаку.
Приготування:
- Дрібно нашинковану цибулю обсмажуємо на розтопленому вершковому маслі. Для цього найкраще підійде каструля з товстим дном.
- Додаємо сіль та цукор.
- Смажимо на повільному вогні до золотавого кольору. На це піде близько 20 – 25 хвилин.
- Коли цибуля приготується, посипаємо її борошном та тушкуємо 2 – 3 хвилини.
- До цибулі вливаємо вино та доводимо до кипіння. Після цього варимо суміш на середньому вогні до повного випаровування вина.
- Коли вино випарується, вливаємо до цибулі бульйон та доводимо до кипіння. Коли страва закипить, зменшуємо вогонь та варимо суп ще приблизно 40 – 50 хвилин. Цибуля має добре розваритись, а суп – трохи загуснути.