Блюдо за считанные гривны: как приготовить известный французский суп, которому тысячи лет

Лук – один из самых распространенных и дешевых ингредиентов в Украине. Этот универсальный овощ может стать основой для известного, однако бюджетного французского блюда.

Французский луковый суп – это зимне-осеннее блюдо, которое окутывает теплом и уютом. Также это очень древнее блюдо, поскольку разновидности луковых супов существовали в Европе более 2000 лет назад, во времена Древней Римской и Греческой эпох. На протяжении всей истории этот суп рассматривался как пища для бедных людей, поскольку лука было много и ее легко выращивать.

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История возникновения современного супа

Хотя история приготовления лукового супа очень древняя, классический рецепт уходит корнями в 18 век. Легенда гласит, что король Людовик XV устраивал незапланированную вечеринку в своем охотничьем домике. Повар не ожидал такого события, растерялся и совершил набег на кладовую и нашел там масло, шампанское и горсть лука. Взялся за работу, соединив эти, казалось бы, мизерные ингредиенты, и создал первый классический французский луковый суп.

Старинное и бюджетное блюдо​ / Фото unsplash

Впоследствии его принято было готовить на основе говяжьего бульона, белого вина и карамелизированного лука. Иногда для того, чтобы придать блюду изысканности, в него добавляли коньяк.

Рецепт лукового супа

Эта аппетитная и сытная пища точно согреет прохладными осенними вечерами.

Время: 1 час

Порций: 4

Просто и вкусно / Фото unsplash

Ингредиенты:

1 килограмм репчатого лука;

50 грамм сливочного масла;

1 столовая ложка сахара,

2 чайные ложки соли;

3 столовые ложки муки;

200 миллилитров белого сухого вина;

1,5 литра куриного или говяжьего бульона;

черный молотый перец по вкусу;

соль по вкусу.

Приготовление​:

Мелко нашинкованный лук обжариваем на растопленном сливочном масле. Для этого лучше всего подойдет кастрюля с толстым дном. Добавляем соль и сахар. Жарим на медленном огне до золотистого цвета. На это уйдет около 20 – 25 минут. Когда лук приготовится, посыпаем ее мукой и тушим 2 – 3 минуты. К луку вливаем вино и доводим до кипения. После этого варим смесь на среднем огне до полного испарения вина. Когда вино испарится, вливаем к луку бульон и доводим до кипения. Когда блюдо закипит, уменьшаем огонь и варим суп еще 40 – 50 минут. Лук должен хорошо развариться, а суп – немного загустеть.

Суп лучше подавать в чугунных или керамических горшках. Также стоит сверху положить тосты, посыпать сыром и запечь в духовке.