Известно, кто прошел в финал Bocuse d'Or Украина: известны имена шеф-поваров

Впервые в Украине состоялся Национальный отбор с целью выбора кандидатов, которые будут представлять Украину на Bocuse d'Or Europe Final 2022. Выбраны 50 шеф-поваров первого отборочного тура, а кто из них поедет представлять страну на финал Bocuse d'Or Europe Final 2022 узнаем 11 октября 2021 года.
На Bocuse d'Or Украина, 1 июня 2021 года, выбрали 50 финалистов первого этапа. Следующим этапом отбора в финал национального отборочного тура выберут не более 8 кандидатов, которые смогут принимать дальнейшее участие в конкурсе.
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Победитель Bocuse d'Or Украина сможет представить Украину на европейском этапе конкурса Bocuse d'Or Europe Final 2022 и на Большом финале в Лионе в 2023 году.
История создания конкурса Bocuse d'Or
В январе 1987 года известный шеф-повар Поль Бокюз основал революционный гастрономический конкурс Bocuse d'Or, который проводится и по сей день. Целью в культового кулинара было повторить идею проведения крупных спортивных событий, поэтому он создал собственное настоящее шоу с акцентом на кулинарию и поваров.
Поль Бокюз / Фото Академии шеф-поваров
Конкурс Bocuse d'Or проиходит на Sirha – специализированной выставке товаров и оборудования для ресторанов и предприятий общественного питания в Лионе, Франция.
Идеей мероприятия Поля Бокюза было объединить 24 молодых поваров со всего мира среди перспективных талантов своего поколения, которые готовят блюда в течение 5 часов 35 минут перед аудиторией и жюри.
В состав жюри конкурса входят самые известные шеф-повары мира, которые и будут голосовать за лучшего кулинара.
Финалисты первого этапа
* Список финалистов опубликован в алфавитном порядке
- Баранова Элеонора Эдуардовна
- Безушко Василий Васильевич
- Богданов Сергей Евгеньевич
- Венглинский Александр Ростиславович
- Войнилко Сергей Андреевич
- Володин Владислав Александрович
- Волошин Владислав Николаевич
- Волошин Дмитрий Владимирович
- Высоцкий Максим Юрьевич
- Дворкин Алексей Геннадьевич
- Захаров Вадим Викторович
- Зедрин Евгений
- Колесник Андрей Сергеевич
- Лазаренко Дмитрий Сергеевич
- Лалак Владислав Александрович
- Липко Александр Юрьевич
- Лионов Владислав Юрьевич
- Любимов Дмитрий Валерьевич
- Маслобоев Макар Михайлович
- Мацюта Андрей Игоревич
- Мезенцев Игорь Александрович
- Невмержицкий Юрий Сергеевич
- Новосад Александр Витальевич
- Новиков Юрий Викторович
- Нужный Виталий Владимирович
- Осипов Николай Андреевич
- Панченко Денис Александрович
- Петренко Андрей
- Петренко Александр Александрович
- Приварников Андрей Викторович
- Присяжнюк Дмитрий Геннадьевич
- Прыхидько Максим Владимирович
- Радучич Артем Сергеевич
- Рачок Вадим Александрович
- Редька Алена Анатольевна
- Сердюк Роман Викторович
- Сидоров Алексей Юрьевич
- Слипченко Константин Алексеевич
- Смирнов Марат Александрович
- Сухомлин Андрей Николаевич
- Токарев Кирилл Сергеевич
- Ульянов Илья Владимирович
- Федочинская Кристина Игоревна
- Химич Николай Петрович
- Христич Мария Константиновна
- Шеменков Алексей Владимирович
- Юрчишин Сергей Валерьевич
- Юрьев Максим Леонидович
- Яворницкий Николай Васильевич
- Ярош Александр Владимирович
Среди финалистов первого этапа конкурса мы видим финалистку кулинарного шоу "Мастер Шеф. Профессионалы" 3 сезона Элеонору Баранову, участника "Мастер Шеф. Профессионалы" 3 сезона Виталика Нужного, Игоря Мезенцева – шеф-повара и спикера международного саммита шеф-поваров Creative Chefs Summit.
Финалистка "Мастер Шеф. Профессионалы" 3 сезона Элеонора Баранова / Фото СТБ