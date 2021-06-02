На Bocuse d'Or Украина, 1 июня 2021 года, выбрали 50 финалистов первого этапа. Следующим этапом отбора в финал национального отборочного тура выберут не более 8 кандидатов, которые смогут принимать дальнейшее участие в конкурсе.

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Победитель Bocuse d'Or Украина сможет представить Украину на европейском этапе конкурса Bocuse d'Or Europe Final 2022 и на Большом финале в Лионе в 2023 году.

История создания конкурса Bocuse d'Or

В январе 1987 года известный шеф-повар Поль Бокюз основал революционный гастрономический конкурс Bocuse d'Or, который проводится и по сей день. Целью в культового кулинара было повторить идею проведения крупных спортивных событий, поэтому он создал собственное настоящее шоу с акцентом на кулинарию и поваров.


Поль Бокюз / Фото Академии шеф-поваров

Конкурс Bocuse d'Or проиходит на Sirha – специализированной выставке товаров и оборудования для ресторанов и предприятий общественного питания в Лионе, Франция.

Идеей мероприятия Поля Бокюза было объединить 24 молодых поваров со всего мира среди перспективных талантов своего поколения, которые готовят блюда в течение 5 часов 35 минут перед аудиторией и жюри.

В состав жюри конкурса входят самые известные шеф-повары мира, которые и будут голосовать за лучшего кулинара.

Финалисты первого этапа

* Список финалистов опубликован в алфавитном порядке

  • Баранова Элеонора Эдуардовна
  • Безушко Василий Васильевич
  • Богданов Сергей Евгеньевич
  • Венглинский Александр Ростиславович
  • Войнилко Сергей Андреевич
  • Володин Владислав Александрович
  • Волошин Владислав Николаевич
  • Волошин Дмитрий Владимирович
  • Высоцкий Максим Юрьевич
  • Дворкин Алексей Геннадьевич
  • Захаров Вадим Викторович
  • Зедрин Евгений
  • Колесник Андрей Сергеевич
  • Лазаренко Дмитрий Сергеевич
  • Лалак Владислав Александрович
  • Липко Александр Юрьевич
  • Лионов Владислав Юрьевич
  • Любимов Дмитрий Валерьевич
  • Маслобоев Макар Михайлович
  • Мацюта Андрей Игоревич
  • Мезенцев Игорь Александрович
  • Невмержицкий Юрий Сергеевич
  • Новосад Александр Витальевич
  • Новиков Юрий Викторович
  • Нужный Виталий Владимирович
  • Осипов Николай Андреевич
  • Панченко Денис Александрович
  • Петренко Андрей
  • Петренко Александр Александрович
  • Приварников Андрей Викторович
  • Присяжнюк Дмитрий Геннадьевич
  • Прыхидько Максим Владимирович
  • Радучич Артем Сергеевич
  • Рачок Вадим Александрович
  • Редька Алена Анатольевна
  • Сердюк Роман Викторович
  • Сидоров Алексей Юрьевич
  • Слипченко Константин Алексеевич
  • Смирнов Марат Александрович
  • Сухомлин Андрей Николаевич
  • Токарев Кирилл Сергеевич
  • Ульянов Илья Владимирович
  • Федочинская Кристина Игоревна
  • Химич Николай Петрович
  • Христич Мария Константиновна
  • Шеменков Алексей Владимирович
  • Юрчишин Сергей Валерьевич
  • Юрьев Максим Леонидович
  • Яворницкий Николай Васильевич
  • Ярош Александр Владимирович

Среди финалистов первого этапа конкурса мы видим финалистку кулинарного шоу "Мастер Шеф. Профессионалы" 3 сезона Элеонору Баранову, участника "Мастер Шеф. Профессионалы" 3 сезона Виталика Нужного, Игоря Мезенцева – шеф-повара и спикера международного саммита шеф-поваров Creative Chefs Summit.


Финалистка "Мастер Шеф. Профессионалы" 3 сезона Элеонора Баранова / Фото СТБ