На Bocuse d'Or Украина, 1 июня 2021 года, выбрали 50 финалистов первого этапа. Следующим этапом отбора в финал национального отборочного тура выберут не более 8 кандидатов, которые смогут принимать дальнейшее участие в конкурсе.

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Победитель Bocuse d'Or Украина сможет представить Украину на европейском этапе конкурса Bocuse d'Or Europe Final 2022 и на Большом финале в Лионе в 2023 году.

История создания конкурса Bocuse d'Or

В январе 1987 года известный шеф-повар Поль Бокюз основал революционный гастрономический конкурс Bocuse d'Or, который проводится и по сей день. Целью в культового кулинара было повторить идею проведения крупных спортивных событий, поэтому он создал собственное настоящее шоу с акцентом на кулинарию и поваров.



Поль Бокюз / Фото Академии шеф-поваров

Конкурс Bocuse d'Or проиходит на Sirha – специализированной выставке товаров и оборудования для ресторанов и предприятий общественного питания в Лионе, Франция.

Идеей мероприятия Поля Бокюза было объединить 24 молодых поваров со всего мира среди перспективных талантов своего поколения, которые готовят блюда в течение 5 часов 35 минут перед аудиторией и жюри.

В состав жюри конкурса входят самые известные шеф-повары мира, которые и будут голосовать за лучшего кулинара.

Финалисты первого этапа

* Список финалистов опубликован в алфавитном порядке

Баранова Элеонора Эдуардовна

Элеонора Эдуардовна Безушко Василий Васильевич

Василий Васильевич Богданов Сергей Евгеньевич

Сергей Евгеньевич Венглинский Александр Ростиславович

Александр Ростиславович Войнилко Сергей Андреевич

Сергей Андреевич Володин Владислав Александрович

Владислав Александрович Волошин Владислав Николаевич

Владислав Николаевич Волошин Дмитрий Владимирович

Дмитрий Владимирович Высоцкий Максим Юрьевич

Максим Юрьевич Дворкин Алексей Геннадьевич

Алексей Геннадьевич Захаров Вадим Викторович

Вадим Викторович Зедрин Евгений

Евгений Колесник Андрей Сергеевич

Андрей Сергеевич Лазаренко Дмитрий Сергеевич

Дмитрий Сергеевич Лалак Владислав Александрович

Владислав Александрович Липко Александр Юрьевич

Александр Юрьевич Лионов Владислав Юрьевич

Владислав Юрьевич Любимов Дмитрий Валерьевич

Дмитрий Валерьевич Маслобоев Макар Михайлович

Макар Михайлович Мацюта Андрей Игоревич

Андрей Игоревич Мезенцев Игорь Александрович

Игорь Александрович Невмержицкий Юрий Сергеевич

Юрий Сергеевич Новосад Александр Витальевич

Александр Витальевич Новиков Юрий Викторович

Юрий Викторович Нужный Виталий Владимирович

Виталий Владимирович Осипов Николай Андреевич

Николай Андреевич Панченко Денис Александрович

Денис Александрович Петренко Андрей

Андрей Петренко Александр Александрович

Александр Александрович Приварников Андрей Викторович

Андрей Викторович Присяжнюк Дмитрий Геннадьевич

Дмитрий Геннадьевич Прыхидько Максим Владимирович

Максим Владимирович Радучич Артем Сергеевич

Артем Сергеевич Рачок Вадим Александрович

Вадим Александрович Редька Алена Анатольевна

Алена Анатольевна Сердюк Роман Викторович

Роман Викторович Сидоров Алексей Юрьевич

Алексей Юрьевич Слипченко Константин Алексеевич

Константин Алексеевич Смирнов Марат Александрович

Марат Александрович Сухомлин Андрей Николаевич

Андрей Николаевич Токарев Кирилл Сергеевич

Кирилл Сергеевич Ульянов Илья Владимирович

Илья Владимирович Федочинская Кристина Игоревна

Кристина Игоревна Химич Николай Петрович

Николай Петрович Христич Мария Константиновна

Мария Константиновна Шеменков Алексей Владимирович

Алексей Владимирович Юрчишин Сергей Валерьевич

Сергей Валерьевич Юрьев Максим Леонидович

Максим Леонидович Яворницкий Николай Васильевич

Николай Васильевич Ярош Александр Владимирович

Среди финалистов первого этапа конкурса мы видим финалистку кулинарного шоу "Мастер Шеф. Профессионалы" 3 сезона Элеонору Баранову, участника "Мастер Шеф. Профессионалы" 3 сезона Виталика Нужного, Игоря Мезенцева – шеф-повара и спикера международного саммита шеф-поваров Creative Chefs Summit.



Финалистка "Мастер Шеф. Профессионалы" 3 сезона Элеонора Баранова / Фото СТБ

Bocuse d'Or – кулинарный конкурс высокого уровня, который проходит вживую перед зрителями во Франции. Побеждает в конкурсе кулинар с наибольшей креативностью, учитываются использованные техники, вкус и текстура блюда, его составляющие.