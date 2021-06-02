На Bocuse d'Or Україна, 1 червня 2021 року, обрали 50 фіналістів першого етапу. Наступним етапом відбору до фіналу національного відбіркового туру оберуть не більше 8 кандидатів, котрі зможуть брати подальшу участь у конкурсі.
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Переможець Bocuse d'Or Україна зможе представити Україну на європейському етапі конкурсу Bocuse d'Or Europe Final 2022, та у Великому фіналі в Ліоні у 2023 році.
Історія створення конкурсу Bocuse d'Or
У січні 1987 року відомий шеф-кухар Поль Бокюз заснував революційний гастрономічний конкурс Bocuse d'Or, котра проводиться й по досі. На меті у культового кулінара було повторити ідею проведення великих спортивних подій, тож він створив власне справжнє шоу з акцентом на кулінарію та кухарів.
Поль Бокюз / Фото Академії шеф-кухарів
Конкурс Bocuse d'Or відбувається в Sirha — спеціалізованій виставці товарів та обладнання для ресторанів і підприємств громадського харчування у Ліоні, Франція.
Ідеєю заходу Поля Бокюза було об'єднати 24 молодих кухарів з усього світу серед найперспективніших талантів свого покоління, які готують страви протягом 5 годин 35 хвилин перед аудиторією та журі.
До складу журі конкурсу входять найвідоміші шеф-кухарі світу, котрі й голосуватимуть за найкращого кулінара.
Фіналісти першого етапу
*Перелік фіналістів опубліковано в алфавітному порядку
- Баранова Елеонора Едуардівна
- Безушко Василь Васильович
- Богданов Сергій Євгенович
- Венглінський Олександр Ростиславович
- Войнілко Сергій Андрійович
- Володін Владислав Олександрович
- Волошин Владислав Миколайович
- Волошин Дмитро Владимирович
- Висоцький Максим Юрійович
- Дворкін Олексій Геннадійович
- Захаров Вадим Вікторович
- Зедрін Євген
- Колісник Андрій Сергійович
- Лазаренко Дмитро Сергійович
- Лалак Владислав Олександрович
- Липко Александр Юрійович
- Ліонов Владислав Юрійович
- Любімов Дмитро Валерійович
- Маслобоєв Макар Михайлович
- Мацюта Андрій Ігорович
- Мезенцев Ігор Олександрович
- Невмержицький Юрій Сергійович
- Новосад Олександр Віталійович
- Новіков Юрій Вікторович
- Нужний Віталій Володимирович
- Осіпов Микола Андрійович
- Панченко Денис Александрович
- Петренко Андрій
- Петренко Олександр Олександрович
- Приварников Андрій Вікторович
- Присяжнюк Дмитро Геннадійович
- Прихідько Максим Володимирович
- Радучич Артем Сергійович
- Рачок Вадим Олександрович
- Редька Альона Анатоліївна
- Сердюк Роман Вікторович
- Сидоров Олексій Юрійович
- Сліпченко Костянтин Олексійович
- Смирнов Марат Александрович
- Сухомлин Андрій Миколайович
- Токарєв Кирило Сергійович
- Ульянов Ілля Володимирович
- Федочинська Христина Ігорівна
- Химич Микола Петрович
- Христич Марія Костянтинівна
- Шеменков Олексій Володимирович
- Юрчишин Сергій Валерійович
- Юр'єв Максим Леонідович
- Яворницький Микола Васильович
- Ярош Олександр Володимирович
Серед фіналістів першого етапу конкурсу ми бачимо фіналістку кулінарного шоу "Мастер Шеф. Професіонали" 3 сезону Елеонору Баранову, учасника "Мастер Шеф. Професіонали" 3 сезону Віталіка Нужного, Ігоря Мезенцева – шеф-кухар та спікер міжнародного саміту шеф-кухарів Creative Chefs Summit.
Фіналістка "Мастер Шеф. Професіонали" 3 сезону Елеонора Баранова / Фото Стб