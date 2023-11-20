Бограч в переводе означает "котёл". Как правило, традиционный рецепт включает в себя 5 видов мяса. В этом использовали только сало и говядину. Однако можно расширить список, добавив свинину, курятину и копченые ребра.

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Наваристый и вкусный бограч – пошаговый рецепт

Время : 1 час 45 минут

: 1 час 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 50 граммов сала;

– 800 граммов говядины (лопатка или задняя часть);

– 500 граммов картофеля;

– 2 томата;

– 2 сладких перца;

– 1 – 2 лука репчатые;

– 10 граммов перца чили;

– 1 чайная ложка паприки;

– 1 чайная ложка копченой паприки (опционально);

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте 50 граммов сала слайсами, а затем – небольшими кубиками. Переложите в жаровню и немного обжарьте на маленьком огне, пока не растопится жир. Нарежьте 800 граммов говядины большими порционными кусками. Переложите их в жаровню с салом и обжаривайте до румяной корочки, периодически помешивая. Очистите 500 граммов картофеля. Нарежьте ее большими кубиками. Добавьте в мясо. Помойте 2 томата и 2 сладких перца. Нарежьте большими кубиками. 1 – 2 луковицы разрежьте на 4 – 6 больших частей. Нарежьте слайсами 10 граммов свежего перца чили. Переложите все овощи в жаровню. Добавьте 1 чайную ложку обычной паприки и 1 чайную ложку копченой. Последняя придаст приятный вкус "с дымком". Бограч может быть гуляшом. Для этого залейте овощи с мясом водой, но так, чтобы она их не полностью покрывала. Если хотите сделать блюдо похожее на суп, увеличьте количество воды. Посолите и поперчите по вкусу. Варите до готовности картофеля на небольшом огне. Если будете готовить бограч в духовке, то накройте его крышкой и поставьте на 1,5 часа при температуре 180 градусов.

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