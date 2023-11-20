Бограч в переводе означает "котёл". Как правило, традиционный рецепт включает в себя 5 видов мяса. В этом использовали только сало и говядину. Однако можно расширить список, добавив свинину, курятину и копченые ребра.
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Наваристый и вкусный бограч – пошаговый рецепт
- Время: 1 час 45 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Нарежьте 50 граммов сала слайсами, а затем – небольшими кубиками. Переложите в жаровню и немного обжарьте на маленьком огне, пока не растопится жир.
- Нарежьте 800 граммов говядины большими порционными кусками. Переложите их в жаровню с салом и обжаривайте до румяной корочки, периодически помешивая.
- Очистите 500 граммов картофеля. Нарежьте ее большими кубиками. Добавьте в мясо.
- Помойте 2 томата и 2 сладких перца. Нарежьте большими кубиками.
- 1 – 2 луковицы разрежьте на 4 – 6 больших частей.
- Нарежьте слайсами 10 граммов свежего перца чили. Переложите все овощи в жаровню.
- Добавьте 1 чайную ложку обычной паприки и 1 чайную ложку копченой. Последняя придаст приятный вкус "с дымком".
- Бограч может быть гуляшом. Для этого залейте овощи с мясом водой, но так, чтобы она их не полностью покрывала. Если хотите сделать блюдо похожее на суп, увеличьте количество воды. Посолите и поперчите по вкусу.
- Варите до готовности картофеля на небольшом огне. Если будете готовить бограч в духовке, то накройте его крышкой и поставьте на 1,5 часа при температуре 180 градусов.