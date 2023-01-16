Более нежных не пробовали: рецепт куриных котлет в кляре с сыром
16 января 2023, 11:26Читати новину українською
Источник:Валентина Саенко
Котлеты – всегда вкусное и быстрое решение для обеда или ужина. Если в вашей семье их обожают и готовы есть хоть каждый день, попробуйте приготовить их с творожной начинкой.
Куриные котлеты с крем-сыром и моцареллой – это что-то новое в вашем обыденном меню. Они сочные, сытные и довольно простые в приготовлении.
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Обязательно подавайте их в овощной гарнир: свежий салат из огурцов, томатов или печеных сладких перцев с чесноком. Также они будут подходить к отварному картофелю, гречихе или макаронам.
Рецепт куриных котлет с сыром
- Время: 45 минут
- Порции: 6 – 8
– 1 килограмм куриного фарша;
– 1 большой репчатый лук;
– соль;
– черный молотый перец;
– 2 столовые ложки панировочных сухарей.
Для начинки:
– 150 граммов крем-сыра;
– 150 граммов твердого сыра или моцареллы;
– свежая зелень;
– 1 зубчик чеснока.
Для панировки:
– сухари панировочные;
– пшеничная мука;
– 2 – 3 куриных яйца.
Приготовление:
- В куриный фарш натираем лук на мелкую терку. Добавляем перец, соль и сухари. Фарш должен быть густым.
- Для начинки смешиваем все ингредиенты: крем-творог с натертым сыром, нарезанной зеленью и измельченным чесноком.
Куриные котлеты с начинкой / Фото из личного архива Валентины Саенко
- Разделяем фарш на 10 равных частей влажными руками. Расплющиваем фарш в руке в тонкий блин, кладем 30 граммов творожной начинки и залепляем, формируя котлетку. Если хотите меньше по размеру котлеты, то просто разделите фарш на большее количество и кладите меньше начинки.
- Каждую котлетку панируем в муке, затем в яйцах и сухарях. Жарим на разогретой сковороде с растительным маслом до румяности.
- Допекаем блюдо еще 10 минут в духовке при 180 градусах.
- Куриные котлеты с творогом готовы.
Приятного тебе аппетита!