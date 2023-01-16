Более нежных не пробовали: рецепт куриных котлет в кляре с сыром

16 января 2023, 11:26
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Источник:

Валентина Саенко

Котлеты – всегда вкусное и быстрое решение для обеда или ужина. Если в вашей семье их обожают и готовы есть хоть каждый день, попробуйте приготовить их с творожной начинкой.

Куриные котлеты с крем-сыром и моцареллой – это что-то новое в вашем обыденном меню. Они сочные, сытные и довольно простые в приготовлении.

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Обязательно подавайте их в овощной гарнир: свежий салат из огурцов, томатов или печеных сладких перцев с чесноком. Также они будут подходить к отварному картофелю, гречихе или макаронам.

Рецепт куриных котлет с сыром

  • Время: 45 минут
  • Порции: 6 – 8
Ингредиенты:
– 1 килограмм куриного фарша;
– 1 большой репчатый лук;
– соль;
– черный молотый перец;
– 2 столовые ложки панировочных сухарей.
Для начинки:
– 150 граммов крем-сыра;
– 150 граммов твердого сыра или моцареллы;
– свежая зелень;
– 1 зубчик чеснока.
Для панировки:
– сухари панировочные;
– пшеничная мука;
– 2 – 3 куриных яйца.

Приготовление:

  • В куриный фарш натираем лук на мелкую терку. Добавляем перец, соль и сухари. Фарш должен быть густым.
  • Для начинки смешиваем все ингредиенты: крем-творог с натертым сыром, нарезанной зеленью и измельченным чесноком.


Куриные котлеты с начинкой / Фото из личного архива Валентины Саенко

  • Разделяем фарш на 10 равных частей влажными руками. Расплющиваем фарш в руке в тонкий блин, кладем 30 граммов творожной начинки и залепляем, формируя котлетку. Если хотите меньше по размеру котлеты, то просто разделите фарш на большее количество и кладите меньше начинки.
  • Каждую котлетку панируем в муке, затем в яйцах и сухарях. Жарим на разогретой сковороде с растительным маслом до румяности.
  • Допекаем блюдо еще 10 минут в духовке при 180 градусах.
  • Куриные котлеты с творогом готовы.

Приятного тебе аппетита!

Автор: Богданна Рибак