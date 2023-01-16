Курячі котлети з крем-сиром і моцарелою – це щось нове у вашому буденному меню. Вони соковиті, ситні та доволі прості у приготуванні.

Читайте також Картопля звариться швидше: коли потрібно солити воду

Обов'язково подавайте їх до овочевого гарніру: свіжого салату з огірків, томатів, або печених солодких перців з часничком. Також вони пасуватимуть до відвареної картоплі, гречки чи макаронів.

Рецепт курячих котлет з сиром

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 6 – 8

Інгредієнти:

– 1 кілограм курячого фаршу;

– 1 велика ріпчаста цибуля;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– 2 столові ложки панірувальних сухарів.

Для начинки:

– 150 грамів крем-сиру;

– 150 грамів твердого сиру або моцарели;

– свіжа зелень;

– 1 зубчик часнику.

Для паніровки:

– сухарі панірувальні;

– пшеничне борошно;

– 2 – 3 курячих яйця.

Приготування:

У курячий фарш натираємо цибулю на дрібну тертку. Додаємо перець, сіль і сухарі. Фарш має бути густий.

Для начинки змішуємо всі інгредієнти: крем-сир з натертим сиром, нарізаною зеленню і подрібненим часником.



Курячі котлети з начинкою / Фото з особистого архіву Валентини Саєнко

Розділяємо фарш на 10 рівних частин вологими руками. Розплющуємо фарш в руці в тонкий млинець, кладемо 30 грамів сирної начинки і заліплюємо, формуючи котлетку. Якщо хочете менші по розміру котлети, то просто поділіть фарш на більшу кількість і кладіть менше начинки.

Кожну котлетку паніруємо в борошні, потім в яйцях і в сухарях. Смажимо на розігрітій сковорідці з олією до рум'яності.

Допікаємо страву ще 10 хвилин у духовці при 180 градусах.

Курячі котлети з сиром готові.

Смачного!