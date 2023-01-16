Куриные котлеты с крем-сыром и моцареллой – это что-то новое в вашем обыденном меню. Они сочные, сытные и довольно простые в приготовлении.

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Обязательно подавайте их в овощной гарнир: свежий салат из огурцов, томатов или печеных сладких перцев с чесноком. Также они будут подходить к отварному картофелю, гречихе или макаронам.

Рецепт куриных котлет с сыром

  • Время: 45 минут
  • Порции: 6 – 8

Приготовление:

  • В куриный фарш натираем лук на мелкую терку. Добавляем перец, соль и сухари. Фарш должен быть густым.
  • Для начинки смешиваем все ингредиенты: крем-творог с натертым сыром, нарезанной зеленью и измельченным чесноком.


Куриные котлеты с начинкой / Фото из личного архива Валентины Саенко

  • Разделяем фарш на 10 равных частей влажными руками. Расплющиваем фарш в руке в тонкий блин, кладем 30 граммов творожной начинки и залепляем, формируя котлетку. Если хотите меньше по размеру котлеты, то просто разделите фарш на большее количество и кладите меньше начинки.
  • Каждую котлетку панируем в муке, затем в яйцах и сухарях. Жарим на разогретой сковороде с растительным маслом до румяности.
  • Допекаем блюдо еще 10 минут в духовке при 180 градусах.
  • Куриные котлеты с творогом готовы.

Приятного тебе аппетита!