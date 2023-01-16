Куриные котлеты с крем-сыром и моцареллой – это что-то новое в вашем обыденном меню. Они сочные, сытные и довольно простые в приготовлении.

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Обязательно подавайте их в овощной гарнир: свежий салат из огурцов, томатов или печеных сладких перцев с чесноком. Также они будут подходить к отварному картофелю, гречихе или макаронам.

Рецепт куриных котлет с сыром

Время: 45 минут

45 минут Порции: 6 – 8

Ингредиенты:

– 1 килограмм куриного фарша;

– 1 большой репчатый лук;

– соль;

– черный молотый перец;

– 2 столовые ложки панировочных сухарей.

Для начинки:

– 150 граммов крем-сыра;

– 150 граммов твердого сыра или моцареллы;

– свежая зелень;

– 1 зубчик чеснока.

Для панировки:

– сухари панировочные;

– пшеничная мука;

– 2 – 3 куриных яйца.

Приготовление:

В куриный фарш натираем лук на мелкую терку. Добавляем перец, соль и сухари. Фарш должен быть густым.

Для начинки смешиваем все ингредиенты: крем-творог с натертым сыром, нарезанной зеленью и измельченным чесноком.



Куриные котлеты с начинкой / Фото из личного архива Валентины Саенко

Разделяем фарш на 10 равных частей влажными руками. Расплющиваем фарш в руке в тонкий блин, кладем 30 граммов творожной начинки и залепляем, формируя котлетку. Если хотите меньше по размеру котлеты, то просто разделите фарш на большее количество и кладите меньше начинки.

Каждую котлетку панируем в муке, затем в яйцах и сухарях. Жарим на разогретой сковороде с растительным маслом до румяности.

Допекаем блюдо еще 10 минут в духовке при 180 градусах.

Куриные котлеты с творогом готовы.

Приятного тебе аппетита!