Как приготовить болгарский перец с рисом и грибами в духовке: домашний рецепт
Мы подготовили для вас рецепт как приготовить перец с рисом и грибами в духовке. Обязательно попробуйте.
Источник:24 канал
Перец с рисом и грибами в духовке – сытное блюдо, которое понравится всем. Если вы придерживаетесь поста, не добавляйте тертый сыр.
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Как приготовить перец с рисом и грибами
- Для приготовления тщательно помойте перец, очистите от косточек, разрежьте пополам.
- Рис промойте, отварите в кипятке 10 минут до готовности.
- Лук, грибы помойте, очистите, нарежьте ломтиками.
- На сковороде с маслом обжарьте лук, добавьте грибы, соль, перец.
- В миске смешайте рис с луком, грибами, перемешайте.
- Сыр натрите на крупной терке.
- В форму для выпекания выложите перец, сбрызните маслом, добавьте начинку, сверху выложите сыр.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 25-30 минут.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
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