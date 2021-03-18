Мы подготовили для вас рецепт как приготовить перец с рисом и грибами в духовке. Обязательно попробуйте.

Перец с рисом и грибами в духовке – сытное блюдо, которое понравится всем. Если вы придерживаетесь поста, не добавляйте тертый сыр. Читайте также Рецепт винегрета: идеальный вариант салата в пост Как приготовить перец с рисом и грибами Ингредиенты:

– 2-3 шт. сладкого перца;

– 100 граммов риса;

– 100 граммов грибов (шампиньоны);

– 150 граммов твердого сыра;

– 1 луковица;

– подсолнечное масло (или оливковое);

– соль;

– перец. Для приготовления тщательно помойте перец, очистите от косточек, разрежьте пополам. Рис промойте, отварите в кипятке 10 минут до готовности. Лук, грибы помойте, очистите, нарежьте ломтиками. На сковороде с маслом обжарьте лук, добавьте грибы, соль, перец. В миске смешайте рис с луком, грибами, перемешайте. Сыр натрите на крупной терке. В форму для выпекания выложите перец, сбрызните маслом, добавьте начинку, сверху выложите сыр. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 25-30 минут. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!