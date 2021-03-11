Рецепт винегрета: идеальный вариант салата в пост
Винегрет прекрасно подойдет для постного меню, так как в этом салате нет мяса и молочных продуктов.
Источник:SmachnoNews
Салат "Винегрет" очень вкусный и полезный для организма, потому что состоит из овощей и без добавления вредных жиров. Блюдо подходит как для диетического меню, так и для постного.
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Приготовьте салат "Винегрет" для всей семьи и подавайте его к столу с хрустящими гренками из черного хлеба или лакомьтесь с питательными хлебцами.
Рецепт салата "Винегрет"
- Отварите свеклу до готовности. Снимите с нее кожуру и охладите.
- Морковь и картофель отварите в подсоленной воде до готовности в мундирах. Охладите овощи и почистите от кожуры, нарежьте средними кубиками.
- Почистите лук от шелухи, разрежьте на две половины и мелко порежьте.
- Сцедите воду из фасоли и квашеной капусты. Выложите все ингредиенты в глубокую миску и тщательно перемешайте.
- Порежьте мелким кубиком квашеные огурцы и добавьте к овощам.
- Посолите салат и посахарите по желанию, влейте масло и еще раз тщательно перемешайте.
- Оставьте готовый салат настояться 20 минут. Приятного аппетита!
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