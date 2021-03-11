Винегрет прекрасно подойдет для постного меню, так как в этом салате нет мяса и молочных продуктов.

Салат "Винегрет" очень вкусный и полезный для организма, потому что состоит из овощей и без добавления вредных жиров. Блюдо подходит как для диетического меню, так и для постного.

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Приготовьте салат "Винегрет" для всей семьи и подавайте его к столу с хрустящими гренками из черного хлеба или лакомьтесь с питательными хлебцами.

Рецепт салата "Винегрет"

Ингредиенты:

– 4 картофелины;

– 300 г квашеной капусты;

– 1 репчатый лук;

– 1 морковь;

– 3 ст. л оливкового или подсолнечного масла;

– 2 свеклы;

– 4 квашеных огурца;

– 200 г отварной фасоли.