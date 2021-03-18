Ми підготували для вас рецепт як приготувати перець з рисом і грибами у духовці. Обов'язково спробуйте.

Перець з рисом і грибами у духовці – ситна страва, яка сподобається всім. Якщо ви дотримуєтесь посту, готуйте без тертого сиру. Читайте також Рецепт вінегрету: ідеальний варіант салату в піст Як приготувати перець з рисом і грибами Інгредієнти:

– 2-3 шт. солодкого перцю;

– 100 грамів рису;

– 100 грамів грибів (печериці);

– 150 грамів твердого сиру;

– 1 цибуля;

– соняшникова олія (або оливкова);

– сіль;

– перець. Для приготування ретельно помийте перець, почистіть від кісточок, розріжте навпіл. Рис промийте, відваріть в окропі 10 хвилин до готовності. Цибулю, гриби помийте, почистіть, наріжте скибочками. На пательні з олією обсмажте цибулю, додайте гриби, сіль, перець. У мисці змішайте рис з цибулею, грибами, перемішайте. Сир натріть на грубій тертці. У форму для випікання викладіть перець, збризніть олією, додайте начинку, зверху викладіть сир. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 25-30 хвилин. Викладіть на тарілку. Смачного!