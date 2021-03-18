Як приготувати болгарський перець з рисом і грибами у духовці: домашній рецепт
Ми підготували для вас рецепт як приготувати перець з рисом і грибами у духовці. Обов'язково спробуйте.
Джерело:24 канал
Перець з рисом і грибами у духовці – ситна страва, яка сподобається всім. Якщо ви дотримуєтесь посту, готуйте без тертого сиру.
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Як приготувати перець з рисом і грибами
- Для приготування ретельно помийте перець, почистіть від кісточок, розріжте навпіл.
- Рис промийте, відваріть в окропі 10 хвилин до готовності.
- Цибулю, гриби помийте, почистіть, наріжте скибочками.
- На пательні з олією обсмажте цибулю, додайте гриби, сіль, перець.
- У мисці змішайте рис з цибулею, грибами, перемішайте.
- Сир натріть на грубій тертці.
- У форму для випікання викладіть перець, збризніть олією, додайте начинку, зверху викладіть сир.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 25-30 хвилин.
- Викладіть на тарілку. Смачного!
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