Яблочный пирог – это нежная осенняя эстетика, способная собрать за столом всю семью. Нежная начинка просто невероятная по вкусу с хрустящей овсяной корочкой.
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Овсяный пирог с яблоками – здоровая закуска, способная заменить вредные батончики из магазина.
Овсяный пирог с яблоками
Время: 1 час
Порций: 4
Нежный десерт / Фото kwestiasmaku
Ингредиенты:
- 1 стакан овсяніх хлопьев быстрого приготовления;
- 1 яблоко;
- 3 столовые ложки греческого йогурта;
- 2 яйца;
- 3 столовые ложки меда;
- 1 столовая ложка сливочного масла;
- 1 столовая ложка арахисовой пасты (по желанию);
- ½ чайной ложки корицы, пищевой соды, разрыхлителя;
- горсть грецких орехов.
Приготовление:
- Нагреть духовку до 170 градусов. Предварительно достаньте йогурт и яйца из холодильника. Очистите яблоко и нарежьте кубиками.
- Поместите в блендер овсянку, йогурт, яйца, мед, мягкое сливочное масло и арахисовую пасту. Тщательно взбейте все ингредиенты.
- Добавить в массу яблоки.
- Выложите душистую массу на небольшой противень, застеленный бумагой для выпечки, выровняйте поверхность и посыпайте грецкими орехами.
- Поставить в духовку и запекать примерно 20-25 минут.
- После охлаждения разрезать на порционные кусочки.
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