Дольше читать, чем готовить: овсяный пирог с яблоками

12 ноября 2021 , 14:04
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Источник:

kwestiasmaku

Этот простой пирог с овсяными хлопьями, сливочным маслом и нежной яблочной начинкой станет настоящим праздником для ваших вкусовых рецепторов. Чуток усилий – и десерт для душевного чаепития будет готов!

Яблочный пирог – это нежная осенняя эстетика, способная собрать за столом всю семью. Нежная начинка просто невероятная по вкусу с хрустящей овсяной корочкой.

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Овсяный пирог с яблоками – здоровая закуска, способная заменить вредные батончики из магазина.

Овсяный пирог с яблоками

Время: 1 час
Порций: 4

Нежный десерт / Фото kwestiasmaku

Ингредиенты:

  • 1 стакан овсяніх хлопьев быстрого приготовления;
  • 1 яблоко;
  • 3 столовые ложки греческого йогурта;
  • 2 яйца;
  • 3 столовые ложки меда;
  • 1 столовая ложка сливочного масла;
  • 1 столовая ложка арахисовой пасты (по желанию);
  • ½ чайной ложки корицы, пищевой соды, разрыхлителя;
  • горсть грецких орехов.

Приготовление:

  1. Нагреть духовку до 170 градусов. Предварительно достаньте йогурт и яйца из холодильника. Очистите яблоко и нарежьте кубиками.
  2. Поместите в блендер овсянку, йогурт, яйца, мед, мягкое сливочное масло и арахисовую пасту. Тщательно взбейте все ингредиенты.
  3. Добавить в массу яблоки.
  4. Выложите душистую массу на небольшой противень, застеленный бумагой для выпечки, выровняйте поверхность и посыпайте грецкими орехами.
  5. Поставить в духовку и запекать примерно 20-25 минут.
  6. После охлаждения разрезать на порционные кусочки.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська