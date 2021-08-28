Семейные кулинарные приемы и традиции передаются из поколения в поколение. Давайте посмотрим на некоторые из них и попробуем применить на своей кухне.

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Мытье овощей и фруктов в соленой воде

Как доказали китайские ученые в 2006 году, мытье продуктов в воде с солью помогает удалить остатки пестицидов. После этого все жители Поднебесной взяли этот прием в свое повседневное вооружение. Соль и вода должны быть в пропорции 1/10.

Варить рис без мер и весов

Когда доходит дело до приготовления риса, в Китае обходятся без мерных средств. Надо засыпать нужное количество риса в емкость, приставить указательный палец под прямым углом и налить ровно столько воды, чтобы она покрывала одну фалангу пальца.

Кухня Китая богата на секреты / Фото Pixabay

Крахмал как средство для хорошего вида блюда

Кукурузный крахмал позволяет создать для мяса и рыбы аппетитное глянцевое покрытие. Также без него не обходится ни одно приготовление соуса, если речь идет о высоких температурах.

Размягчение мяса с помощью яичного белка

Маринование в яичном белке в течение 15 минут сделает нежным даже очень жесткое мясо. Кулинары из Китая объясняют это так: белок обеспечивает покрытие, которое не даст соку выйти из мяса во время термической обработки, что сделает его нежным и сочным. Так же действует крахмал, который добавляют в маринад.