Сімейні кулінарні прийоми та традиції передаються з покоління в покоління. Давайте поглянемо на деякі з них та спробуємо застосувати на своїй кухні.

До речі Незабутній пікнік у Харкові: ТОП-6 локацій, де можна посмажити шашлик

Миття овочів та фруктів у солоній воді

Як довели китайські вчені у 2006 році, миття продуктів у воді з сіллю допомагає видалити залишки пестицидів. Після цього усі жителі Піднебесної взяли цей прийом у своє повсякденне озброєння. Сіль та вода мають бути у пропорції 1/10.

Варити рис без мір та ваги

Коли доходить справа до приготування рису, в Китаї обходяться без жодних мірних засобів. Треба засипати потрібну кількість рису у ємність, приставити вказівний палець під прямим кутом та налити рівно стільки води, щоб вона покривала одну фалангу пальця.

Кухня Китаю багата на секрети / Фото Pixabay

Крохмаль як засіб для гарного вигляду страви

Кукурудзяний крохмаль дозволяє створити для м'яса та риби апетитне глянцеве покриття. Також без нього не обходиться жодне приготування соусу, якщо йдеться про високі температури.

Розм'якшення м'яса за допомогою яєчного білка

Маринування у яєчному білку впродовж 15 хвилин зробить ніжним навіть дуже жорстке м'ясо. Кулінари з Китаю пояснюють це так: білок забезпечує покриття, яке не дасть соку вийти з м'яса під час термічної обробки, що зробить його ніжним та соковитим. Так само діє крохмаль, який додають у маринад.