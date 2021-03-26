Как приготовить Бородинский хлеб: рецепт от Тани Литвиновой
Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова рассказывает как приготовить Бородинский хлеб дома. Обязательно попробуйте.
Источник:YouTube Тани Литвиновой
Ароматный домашний хлеб с корочкой понравится всем. Он готовится с добавлением кориандра, кунжута, льна, масла и четырех видов муки. Идеальный вариант в пост.
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Рецепт хлеба
- Для приготовления теста в миску выложите столовую ложку муки, добавьте мед, дрожжи, добавьте 50 миллилитров теплой воды, оставьте для набухания.
- В миске тщательно просейте все виды муки через сито, чтобы не было комочков, добавьте чайную ложку соли, перемешайте лопаткой. Далее – вылейте готовые дрожжи, мед, теплую воду, кориандр, перемешайте. Руки смажьте маслом, замесите тесто.
- Тесто выложите в миску, накройте полотенцем, оставьте на 50 минут-1 час. Тесто должно увеличиться в объеме в два раза.
- Тесто выложите из миски на дощечку, замесите, раскатайте корж, выложите кунжут, заверните в рулет, сформируйте хлеб.
- Высокую форму выстелите пергаментом, смажьте маслом, выложите тесто, распределите в форме все края, оставьте на 50 минут.
- В миске соедините лен, кунжут, кориандр, сверху смажьте водой, выложите на хлеб.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться хлеб в течение 20 минут, затем снизьте температуру до 160 градусов, выпекайте еще 30 минут.
- Выложите на тарелку. Оставьте для охлаждения. Приятного аппетита!
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