Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова рассказывает как приготовить Бородинский хлеб дома. Обязательно попробуйте.

Ароматный домашний хлеб с корочкой понравится всем. Он готовится с добавлением кориандра, кунжута, льна, масла и четырех видов муки. Идеальный вариант в пост.

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Рецепт хлеба

Ингредиенты для теста:

– 400 миллилитров воды;

– 12 граммов дрожжей;

– 200 граммов ржаной муки;

– 200 граммов пшеничной муки;

– 100 граммов цельнозерновой муки;

– 4 столовые ложки солода;

– 40 граммов меда (или сахара);

– 1 чайная ложка соли;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– 1 столовая ложка кунжута;

– 1 столовая ложка льна;

– 1 столовая ложка кориандра.