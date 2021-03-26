Кулінарна експертка Тетяна Литвинова розповідає як приготувати з Бородинський хліб вдома. Обов'язково спробуйте.

Ароматний домашній хліб зі скоринкою сподобається всім. Він готується з додаванням коріандру, кунжуту, льону, масла і чотирьох видів борошна. Ідеальний варіант до посту.

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Рецепт хліба

Інгредієнти для тіста:

– 400 мілілітрів води;

– 12 грамів дріжджів;

– 200 грамів житнього борошна;

– 200 грамів пшеничного борошна;

– 100 грамів цільнозернового борошна;

– 4 столові ложки солоду;

– 40 грамів меду (або цукру);

– 1 чайна ложка солі;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– 1 столова ложка кунжуту;

– 1 столова ложка льону;

– 1 столова ложка коріандру.