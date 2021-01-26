Как приготовить тонкий лаваш: рецепт теста на сковороде
Лаваш – популярный постный хлеб, который обычно готовят в специальной печи, но сегодня мы предлагаем приготовить его на сковороде.
Источник: Smachno News
Тонкий, ароматный и вкусный лаваш вы с легкостью можете приготовить дома. Из лаваша можно приготовить вкусные рулеты, кебаб, или даже использовать, как листы для лазаньи.
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Если вы внимательно следите за своей фигурой, лаваш – отличный вариант для замены белого хлеба. Кстати, из лаваша можно приготовить фруктовый штрудель или использовать его, как тесто для другой вкусной выпечки.
Как приготовить лаваш дома
- Налейте кипяток в глубокую миску, растворите в нем соль и налейте масло.
- Тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В центр муки небольшими порциями вливайте смесь кипятка и замешивайте тесто ложкой.
- Выложите массу на доску и замесите эластичное тесто руками. Заверните готовое тесто в пищевую пленку и оставьте его отдохнуть на 30-40 минут.
- В зависимости от диаметра сковородки разделите тесто на нужное количество кусочков. Мы делали 15 лавашей на диаметр сковородки 20 см.
- Сформируйте шарики и снова накройте полотенцем на 10 минут.
- Разогрейте сухую сковороду с антипригарным покрытием. Раскатайте каждый шарик в тонкий пласт и обжарьте на сковороде до румяной корочки с обеих сторон.
- Охлажденные лаваши храните в полиэтиленовом пакете не больше 3 дней. Приятного аппетита!
Источник: SmachnoNews
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