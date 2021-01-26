Лаваш – популярный постный хлеб, который обычно готовят в специальной печи, но сегодня мы предлагаем приготовить его на сковороде.

Тонкий, ароматный и вкусный лаваш вы с легкостью можете приготовить дома. Из лаваша можно приготовить вкусные рулеты, кебаб, или даже использовать, как листы для лазаньи.

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Если вы внимательно следите за своей фигурой, лаваш – отличный вариант для замены белого хлеба. Кстати, из лаваша можно приготовить фруктовый штрудель или использовать его, как тесто для другой вкусной выпечки.

Как приготовить лаваш дома

Ингредиенты:

– 350 г муки;

– 200 мл кипятка;

– 2 ст. л масла;

– ½ ч. л соли.