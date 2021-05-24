Как приготовить бородинский хлеб: рецепт от Яны Балог

Победительница 10 сезона кулинарного шоу "МастерШеф" Яна Балог поделилась с поклонниками рецептом бородинского хлеба. Ароматная и мягкая выпечка с сухофруктами, понравится детям и взрослым.

Яна Балог рассказывает как приготовить бородинский хлеб, который готовится из ржаной и пшеничной муки с добавлением закваски, заварного теста и кориандра. Чтобы выпечка получилась идеальной вам понадобятся – лучшие продукты, свободное время, немного терпения и отличное настроение.

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Как приготовить бородинский хлеб

Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В миске смешайте солод мукой, добавьте кориандр, горячую воду, перемешайте, накройте пищевой пленкой, отправьте в холодильник на ночь. Далее – в миске соедините закваску с мукой, добавьте воду, оставьте на ночь при комнатной температуре. Если не используете закваску в миску выложите мед, добавьте теплую воду, перемешайте до однородной консистенции. Добавьте солод, закваску, соль, муку и сухофрукты или орехи. Накройте пищевой пленкой, оставьте на 40-60 минут при комнатной температуре. Форму выстелите пергаментом, тщательно распределите, оставьте при комнатной температуре для увеличения теста вдвое. Разогрейте духовку до температуры 200 градусов, отправьте запекаться в течение 60 минут. Достаньте из духовки, накройте полотенцем, оставьте на 1-2 часа. Готовый хлеб нарежьте ломтиками. Приятного аппетита!

– 30 граммов ржаного солода;– 75 граммов ржаной муки;– 250 граммов горячей воды;– 1-2 столовые ложки молотого кориандра.– 50 граммов ржаной закваски;– 50 граммов ржаной муки;– 50 граммов воды.– заварка;– закваска или 8 граммов сухих дрожжей;– 120 граммов ржаной муки;– 120 граммов цельнозерновой пшеничной или пшеничной муки высшего сорта;– 7 граммов соли;– 50 граммов меда;– 50 граммов теплой воды;– сухофрукты;– орехи.