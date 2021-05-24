Яна Балог рассказывает как приготовить бородинский хлеб, который готовится из ржаной и пшеничной муки с добавлением закваски, заварного теста и кориандра. Чтобы выпечка получилась идеальной вам понадобятся – лучшие продукты, свободное время, немного терпения и отличное настроение.

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Как приготовить бородинский хлеб

Ингредиенты:

Заварка

– 30 граммов ржаного солода;

– 75 граммов ржаной муки;

– 250 граммов горячей воды;

– 1-2 столовые ложки молотого кориандра.

Закваска

– 50 граммов ржаной закваски;

– 50 граммов ржаной муки;

– 50 граммов воды.

Ингредиенты для теста:

– заварка;

– закваска или 8 граммов сухих дрожжей;

– 120 граммов ржаной муки;

– 120 граммов цельнозерновой пшеничной или пшеничной муки высшего сорта;

– 7 граммов соли;

– 50 граммов меда;

– 50 граммов теплой воды;

– сухофрукты;

– орехи.