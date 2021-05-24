Яна Балог рассказывает как приготовить бородинский хлеб, который готовится из ржаной и пшеничной муки с добавлением закваски, заварного теста и кориандра. Чтобы выпечка получилась идеальной вам понадобятся – лучшие продукты, свободное время, немного терпения и отличное настроение.

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Как приготовить бородинский хлеб

  1. Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
  2. В миске смешайте солод мукой, добавьте кориандр, горячую воду, перемешайте, накройте пищевой пленкой, отправьте в холодильник на ночь.
  3. Далее – в миске соедините закваску с мукой, добавьте воду, оставьте на ночь при комнатной температуре.
  4. Если не используете закваску в миску выложите мед, добавьте теплую воду, перемешайте до однородной консистенции. Добавьте солод, закваску, соль, муку и сухофрукты или орехи. Накройте пищевой пленкой, оставьте на 40-60 минут при комнатной температуре.
  5. Форму выстелите пергаментом, тщательно распределите, оставьте при комнатной температуре для увеличения теста вдвое.
  6. Разогрейте духовку до температуры 200 градусов, отправьте запекаться в течение 60 минут.
  7. Достаньте из духовки, накройте полотенцем, оставьте на 1-2 часа.
  8. Готовый хлеб нарежьте ломтиками. Приятного аппетита!