Яна Балог рассказывает как приготовить бородинский хлеб, который готовится из ржаной и пшеничной муки с добавлением закваски, заварного теста и кориандра. Чтобы выпечка получилась идеальной вам понадобятся – лучшие продукты, свободное время, немного терпения и отличное настроение.
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Как приготовить бородинский хлеб
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миске смешайте солод мукой, добавьте кориандр, горячую воду, перемешайте, накройте пищевой пленкой, отправьте в холодильник на ночь.
- Далее – в миске соедините закваску с мукой, добавьте воду, оставьте на ночь при комнатной температуре.
- Если не используете закваску в миску выложите мед, добавьте теплую воду, перемешайте до однородной консистенции. Добавьте солод, закваску, соль, муку и сухофрукты или орехи. Накройте пищевой пленкой, оставьте на 40-60 минут при комнатной температуре.
- Форму выстелите пергаментом, тщательно распределите, оставьте при комнатной температуре для увеличения теста вдвое.
- Разогрейте духовку до температуры 200 градусов, отправьте запекаться в течение 60 минут.
- Достаньте из духовки, накройте полотенцем, оставьте на 1-2 часа.
- Готовый хлеб нарежьте ломтиками. Приятного аппетита!