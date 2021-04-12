Как приготовить вкусные ватрушки: рецепт от Яны Балог
Победительница 10 сезона кулинарного шоу "МастерШеф" Яна Балог поделилась с поклонниками рецептом ватрушек, которые вы с легкостью приготовите дома. Запишите себе рецепт.
Источник:инстаграм Яны Балог
Ароматные ватрушки с творогом и лимонной цедрой понравятся детям и взрослым. Яна Балог рассказывает как приготовить булочки, в которые вы влюбитесь.
Читайте также Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 10 выпуск: битва ресторанов и вылет сильной участницы проекта
Ватрушки с творогом
Для тех, кто не употребляет молочные продукты или без глютена, лучше всего – заменить на безлактозные.
На рынке есть много доступных продуктов без лактозы по адекватной цене – молоко, сметана, творог, которые прекрасно заменяют продукты с лактозой. Про глютен – сложнее. Готовя на безглютеновой муке нужно понимать, что тесто не получится такое же мягкое, – отметила Яна Балог.
Порции: 7 ватрушек – 95 граммов
- Для приготовления опары соедините в миске теплое молоко, дрожжи, сахар и муку. Оставьте при комнатной температуре на 20-25 минут.
- В готовую опару добавьте яйца, желток, соль, муку, добавьте сливочное масло.
- Замесите тесто. Накройте полотенцем, оставьте при комнатной температуре. Тесто должно увеличиться в два раза.
- Для приготовления начинки творог пропустите через сито, выложите в миску, добавьте сметану, крахмал, сахарную пудру, лимонную цедру, перемешайте.
- Из теста сформируйте шарики, оставьте на 10-15 минут. С помощью стакана внутри сделайте углубление, выложите начинку. Смажьте взбитым желтком с молоком.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, булочки выложите на противень, отправьте запекаться в течение 15 минут.
- Достаньте из духовки, выложите на тарелку. Приятного аппетита!
Поделиться новостью