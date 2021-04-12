Победительница 10 сезона кулинарного шоу "МастерШеф" Яна Балог поделилась с поклонниками рецептом ватрушек, которые вы с легкостью приготовите дома. Запишите себе рецепт.

Ароматные ватрушки с творогом и лимонной цедрой понравятся детям и взрослым. Яна Балог рассказывает как приготовить булочки, в которые вы влюбитесь.

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Ватрушки с творогом

Ингредиенты для опары:

– 110 миллилитров молока;

– 5 граммов сухих дрожжей;

– 40 граммов сахара;

– 50 граммов пшеничной муки.

Ингредиенты для теста:

– опара;

– 200-220 граммов пшеничной муки;

– 1 яйцо;

– 1 желток;

– 40 граммов сливочного масла 82%;

– щепотка соли;

Ингредиенты для начинки:

– 200 граммов творога;

– 3 столовые ложки сметаны 15-20%;

– 1 столовая ложка кукурузного крахмала;

– 3 столовые ложки сахарной пудры;

– цедра лимона.

Для тех, кто не употребляет молочные продукты или без глютена, лучше всего – заменить на безлактозные.

На рынке есть много доступных продуктов без лактозы по адекватной цене – молоко, сметана, творог, которые прекрасно заменяют продукты с лактозой. Про глютен – сложнее. Готовя на безглютеновой муке нужно понимать, что тесто не получится такое же мягкое, – отметила Яна Балог.

Порции: 7 ватрушек – 95 граммов