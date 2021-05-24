Яна Балог розповідає як приготувати бородинський хліб, який готується з житнього та пшеничного борошна з додаванням закваски, заварного тіста та коріандру. Щоб випічка вийшла ідеальною вам знадобляться – найкращі продукти, вільний час, трохи терпіння та відмінний настрій.
Читайте також Як приготувати смачні ватрушки: рецепт від Яни Балог
Як приготувати бородинський хліб
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У мисці змішайте солод борошном, додайте коріандр, гарячу воду, перемішайте, накрийте харчовою плівкою, відправте у холодильник на ніч.
- Далі – у мисці з’єднайте закваску з борошном, додайте воду, залиште на ніч при кімнатній температурі.
- Якщо не використовуєте закваску у миску викладіть мед, додайте теплу воду, перемішайте до однорідної консистенції. Додайте солод, закваску, сіль, борошно, сухофрукти або горіхи. Накрийте харчовою плівкою, залиште на 40-60 хвилин при кімнатній температурі.
- Форму вистеліть пергаментом, ретельно розподіліть, залиште при кімнатній температурі для збільшення тіста вдвічі.
- Розігрійте духовку до температури 200 градусів, відправте запікатись протягом 60 хвилин.
- Дістаньте з духовки, накрийте рушником, залиште на 1-2 години.
- Готовий хліб наріжте скибочками. Смачного!