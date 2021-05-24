Яна Балог розповідає як приготувати бородинський хліб, який готується з житнього та пшеничного борошна з додаванням закваски, заварного тіста та коріандру. Щоб випічка вийшла ідеальною вам знадобляться – найкращі продукти, вільний час, трохи терпіння та відмінний настрій.

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Як приготувати бородинський хліб

  1. Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
  2. У мисці змішайте солод борошном, додайте коріандр, гарячу воду, перемішайте, накрийте харчовою плівкою, відправте у холодильник на ніч.
  3. Далі – у мисці з’єднайте закваску з борошном, додайте воду, залиште на ніч при кімнатній температурі.
  4. Якщо не використовуєте закваску у миску викладіть мед, додайте теплу воду, перемішайте до однорідної консистенції. Додайте солод, закваску, сіль, борошно, сухофрукти або горіхи. Накрийте харчовою плівкою, залиште на 40-60 хвилин при кімнатній температурі.
  5. Форму вистеліть пергаментом, ретельно розподіліть, залиште при кімнатній температурі для збільшення тіста вдвічі.
  6. Розігрійте духовку до температури 200 градусів, відправте запікатись протягом 60 хвилин.
  7. Дістаньте з духовки, накрийте рушником, залиште на 1-2 години.
  8. Готовий хліб наріжте скибочками. Смачного!