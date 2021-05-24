Яна Балог розповідає як приготувати бородинський хліб, який готується з житнього та пшеничного борошна з додаванням закваски, заварного тіста та коріандру. Щоб випічка вийшла ідеальною вам знадобляться – найкращі продукти, вільний час, трохи терпіння та відмінний настрій.

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Як приготувати бородинський хліб

Інгредієнти:

Заварка

– 30 грамів житнього солоду;

– 75 грамів житнього борошна;

– 250 грамів гарячої води;

– 1-2 столові ложки молотого коріандру.

Закваска

– 50 грамів житньої закваски;

– 50 грамів житнього борошна;

– 50 грамів води.

Інгредієнти для тіста:

– заварка;

– закваска або 8 грамів сухих дріжджів;

– 120 грамів житнього борошна;

– 120 грамів цілозернового пшеничного або пшеничного борошна вищого сорту;

– 7 грамів солі;

– 50 грамів меду;

– 50 грамів теплої води;

– сухофрукти;

– горіхи.