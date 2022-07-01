Сегодня, 1 июля, на 5-м внеочередном заседании комитета Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия борщ признали украинским.

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Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины.

Борщ – элемент социальной интеграции и сплоченности, которая служит объединению народа Украины, независимо от возраста, пола или происхождения,

– сообщает МКИПУ.

На заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия он был внесен в список срочной охраны ЮНЕСКО. В этом смысле элемент показывает важную роль нематериального культурного наследия во время вооруженных конфликтов и чрезвычайных ситуаций.



Евгений Клопотенко и борщ / Фото 24 канал

На это историческое событие отреагировал украинский шеф-повар и посол борща Евгений Клопотенко. Кулинар отметил, что это означает, что мир признал украинскую гастрономию.

У нас на руках были сотни страниц доказательств, что культура приготовления борща – украинская. А против нас – целая машина русской пропаганды. Но сегодня наш борщ официально стал нематериальным культурным наследием мира,

– прокомментировал Евгений.

Борщ – украинское блюдо, на которое теперь не сможет посягать российская рука.