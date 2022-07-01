Клопотенко отмечает, что тот факт, что ЮНЕСКО признало борщ украинским и нуждающимся в защите, это уже "победа на культурном фронте". Десятилетиями шли дискуссии в медиапространстве о том, чей же борщ – украинский или российский, и теперь все вопросы будут закрыты.

К слову Борщ – наш: ЮНЕСКО признал его украинским блюдом, а не русским

Произошла история. У нас на руках были сотни страниц доказательств, что культура приготовления борща – украинская. А против нас – целая машина русской пропаганды. Но сегодня наш борщ официально стал нематериальным культурным наследием мира. ЮНЕСКО заявило, что это украинское блюдо и что культура приготовления борща принадлежит украинцам. Для меня это означает, что мир признал украинскую гастрономию,

– заявил Клопотенко.

Шеф-повар отмечает, что все стоило борьбы, и он рад, что присоединился к этому три года назад, даже в то время, когда это казалось невозможным.

"И да, это победа именно над Россией, потому что они всеми силами тормозили нашу заявку и активно продвигали борщ, как "рашн суп". А теперь каждого, кто так напишет, можно отправлять в суд. Раунд. Теперь ждем от России официального заявления, что они отдали украинцам борщ как жест доброй воли.

А я пошел планировать следующий шаг по популяризации украинской кухни в мире", – добавил Клопотенко и поблагодарил страну, Министерство Культуры, Ткаченко, Кулеби и многие другие ведомства за упорную работу и достижение результата.



Евгений Клопотенко отреагировал на борщ в ЮНЕСКО / Фото Натали Боднар, 24 канала