Борщ может потерять цвет и вкус: в какую воду следует класть мясо

Борщ – такое популярное в Украине блюдо. Им смакуют в праздник, будни, в холод и даже жару. Однако следует знать определенные нюансы, чтобы приготовить насыщенный борщ.

У каждой хозяйки свой особый рецепт борща: кто-то добавляет капусту, в другом доме предпочтение имеет фасоль, а некоторые не представляет себе борща без зелени, однако неизменный признак наваристого блюда – достаточное количество мяса. К сожалению, не все знают в какую воду его следует класть. Больше деталей – в материале Вкусно 24.

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Как правильно приготовить борщ с мясом

Борщ следует варить на насыщенном мясном бульоне. Для этого необходимо сначала замочить мясо в холодной воде на несколько часов (за это время лучше несколько раз сменить воду). Затем его необходимо тщательно промыть. И далее поместить в кастрюлю и залить холодной водой. Когда бульон начнет едва кипеть, следует снять пену и уменьшить огонь. Так мясо должно вариться не менее 1 часа.

Готовое мясо необходимо достать из бульона и разделить на волокна или нарезать на куски.

Какое мясо подойдет

Борщ привлекателен еще и потому, что это универсальное блюдо. В его состав может войти любое мясо: свинина, говядина, баранина, курятина, индюшатина и крольчатина. Особый вкус можно получить, если использовать несколько видов мяса.



Национальное украинское блюдо / Фото pexels

Что добавить в борщ для вкуса

За 10 минут до конца варки борща нужно добавить специи. Традиционно это соль, перец, свежая зелень. Однако здесь можно экспериментировать и разбавить эту гармонию такими приложениями как: чеснок гранулированный, розмарин, перец душистый, перец черный, петрушка, мускатный орех, укроп, паприка, сумах, лук сушеный, лавровый лист, томаты сушеные.

Эти приправы не только разбавят вкус, но и сделают его более интересным. Но и здесь есть свои правила. Рекомендуется к борщу с курицей или свининой бросать укроп, а если вы используете говядину, лучше подойдет петрушка.