У кожної господині свій особливий рецепт борщу: хтось додає капусту, в іншому домі перевагу має квасоля, а дехто не уявляє собі борщу без зелені, проте незмінна ознака наваристої страви – достатня кількість м'яса. На жаль, не всі знають у яку воду його слід класти. Більше деталей – у матеріалі Смачно 24.

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Як правильно приготувати борщ з м'ясом

Борщ слід варити на насиченому м'ясному бульйоні. Для цього необхідно спочатку замочити м'ясо у холодній на воді на кілька годин (за цей час краще кілька разів змінити воду). Потім його необхідно ретельно промити. І далі помістити у каструлю та залити холодною водою. Коли бульйон почне ледь кипіти, слід зняти піну та зменшити вогонь. Так м'ясо має варитися не менше 1 години.

Готове м'ясо необхідно дістати з бульйону та розділити на волокна або нарізати на шматки.

Яке м'ясо підійде

Борщ привабливий ще й тому, що це універсальна страва. До його складу може увійти будь-яке м'ясо: свинина, яловичина, баранина, курятина, індичина й кролятина. Особливий смак можна отримати, якщо використовувати кілька видів м'яса.



Національна українська страва / Фото pexels

Що додати в борщ для смаку

За 10 хвилин до кінця варіння борщу потрібно додати спеції. Традиційно це сіль, перець, свіжа зелень. Проте тут можна експериментувати і розбавити цю гармонію такими додатками як: часник гранульований, розмарин, перець духмяний, перець чорний, петрушка, мускатний горіх, кріп, паприка, сумах, цибуля сушена, лавровий лист, томати сушені.

Ці приправи не лише розбавлять смак, але й зроблять його цікавішим. Але і тут є свої правила. Рекомендовано до борщу з куркою чи свининою кидати кріп, а якщо ви використовуєте яловичину, краще підійде петрушка.

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