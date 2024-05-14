Обычно секрет удачного шашлыка заключается в длительном мариновании. Однако иногда случается, что много времени на это нет. Для таких случаев существует один простой секрет – добавить на шампуры овощи.

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Рецепт шашлыка с овощами

Время: 45 минут + 30 минут на маринование

Порций: 4

Ингредиенты: – 40 кусочков свинины;

– 1 молодой кабачок;

– 1 красный перец;

– 2 луковицы;

– 2 зубчика чеснока;

– специи для шашлыка;

– щепотка молотого черного перца;

– 1 столовая ложка винного уксуса;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– соль по вкусу.

Приготовление:

Уксус смешиваем с оливковым маслом. Добавляем чеснок и приправу. Хорошо перемешиваем. Покрываем мясо маринадом и оставляем на 30 минут. Кабачок нарезаем толстыми ломтиками. Перец моем, режем пополам, удаляем семена и нарезаем кусочками. На шампуры нанизываем мясо и овощи. Благодаря приготовлению вместе с овощами мясо впитает их вкус и запах, что компенсирует отсутствие длительного маринования.

Приятного аппетита!

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