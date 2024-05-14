Обычно секрет удачного шашлыка заключается в длительном мариновании. Однако иногда случается, что много времени на это нет. Для таких случаев существует один простой секрет – добавить на шампуры овощи.
Интересно Проще не бывает: готовим ароматный стейк из капусты в духовке
Рецепт шашлыка с овощами
Время: 45 минут + 30 минут на маринование
Порций: 4
Приготовление:
- Уксус смешиваем с оливковым маслом. Добавляем чеснок и приправу. Хорошо перемешиваем.
- Покрываем мясо маринадом и оставляем на 30 минут.
- Кабачок нарезаем толстыми ломтиками.
- Перец моем, режем пополам, удаляем семена и нарезаем кусочками.
- На шампуры нанизываем мясо и овощи.
- Благодаря приготовлению вместе с овощами мясо впитает их вкус и запах, что компенсирует отсутствие длительного маринования.
Приятного аппетита!