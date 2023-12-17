Вкусно и без мяса: давний рецепт постного полесского борща на Сочельник

На Сочельник традиционно готовят постный красный борщ. Попробуйте воспользоваться этим давним рецептом из Полесья – блюдо получится насыщенным как цветом, так и вкусом.

Чтобы борщ получился более густым, можно сварить горстку фасоли, размять ее вилкой и отправить в бульон. Попробуйте – это очень вкусно!

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Как приготовить постный борщ

Время : 1 час 15 минут

: 1 час 15 минут Порций: 4

– 1 свекла среднего размера;– 1 репчатый лук;– 3 – 4 картофелины;– половинка сладкого перца;– половина моркови;– 2 столовые ложки томатной пасты;– 200 граммов квашеной капусты с рассолом;– 1 – 2 столовые ложки меда;– 1 столовая ложка подсолнечного масла;– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Приготовьте бульон на свекле. Для этого почистите свеклу, разрежьте ее пополам, залейте водой и варите 40 минут до готовности. Добавьте половину луковицы в отвар и продолжайте готовить. Очищенные 3 – 4 картофелины нарежьте мелкими кубиками и отправьте в свекольный бульон. Половину моркови нарежьте соломкой и добавьте в кастрюлю к бульону. Для зажарки половину сладкого перца и вторую половину луковицы нарежьте кубиком и припустите на сковороде с 1 столовой ложкой подсолнечного масла в течение 3 – 5 минут. Добавьте 2 столовых ложки томатной пасты и тушите еще 2 – 3 минуты. Достаньте из бульона свеклу, дайте ей немного остыть и нашинкуйте произвольными кусочками. Верните нарезанную свеклу в бульон и туда же отправьте зажарку. Когда все овощи будут готовы, добавьте в борщ 200 граммов квашеной капусты с рассолом. Проварите 3 минуты и попробуйте. Доведите вкус солью, перцем и медом – все ингредиенты по вашему вкусу. Готовый борщ можно оставить на 20 минут, чтобы он настоялся. Подавайте горячим.