Чтобы борщ получился более густым, можно сварить горстку фасоли, размять ее вилкой и отправить в бульон. Попробуйте – это очень вкусно!

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Как приготовить постный борщ

  • Время: 1 час 15 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Приготовьте бульон на свекле. Для этого почистите свеклу, разрежьте ее пополам, залейте водой и варите 40 минут до готовности. Добавьте половину луковицы в отвар и продолжайте готовить.
  2. Очищенные 3 – 4 картофелины нарежьте мелкими кубиками и отправьте в свекольный бульон.
  3. Половину моркови нарежьте соломкой и добавьте в кастрюлю к бульону.
  4. Для зажарки половину сладкого перца и вторую половину луковицы нарежьте кубиком и припустите на сковороде с 1 столовой ложкой подсолнечного масла в течение 3 – 5 минут. Добавьте 2 столовых ложки томатной пасты и тушите еще 2 – 3 минуты.
  5. Достаньте из бульона свеклу, дайте ей немного остыть и нашинкуйте произвольными кусочками. Верните нарезанную свеклу в бульон и туда же отправьте зажарку.
  6. Когда все овощи будут готовы, добавьте в борщ 200 граммов квашеной капусты с рассолом. Проварите 3 минуты и попробуйте. Доведите вкус солью, перцем и медом – все ингредиенты по вашему вкусу.
  7. Готовый борщ можно оставить на 20 минут, чтобы он настоялся. Подавайте горячим.