Самое главное блюдо на Сочельник: узнайте секрет настоящей рождественской кутьи

Кутья – традиционное обрядовое блюдо из отварных злаков. Она символизирует единство с землей, поэтому чаще используют те крупы, которые растут в нашей местности – пшеницу, пшено, гречку и так далее.
Стоит попробовать Крученики с грибами в сливочном соусе – блюдо, которое захочется приготовить на праздники.
Как сделать рождественскую кутью
- Время: 3 часа
- Порций: 6
Кутья – традиционное рождественское блюдо / Фото Depositphotos
Приготовление:
- Хорошо переберите пшеницу, промойте и замочите на несколько часов, а лучше на ночь. Затем слейте воду из пшеницы, залейте новую и варите на медленном огне до полной готовности.
- Налейте в кастрюлю два литра воды и поставьте на огонь. Переберите сухофрукты и тщательно промойте. После закипания воды выложите в кастрюлю и варите 10 – 15 минут на медленном огне. После этого оставьте узвар настаиваться на несколько часов.
- Тем временем промойте мак и залейте его крутым кипятком. Далее слейте воду, еще раз промойте и снова залейте кипятком. Накройте крышкой и оставьте на 30 минут.
- Слейте из распаренного мака воду и протрите его в ступке вместе с сахаром. Изюм промойте и залейте на 10 – 15 минут кипятком. Орехи высушите в духовке или на сухой сковороде, затем очистите их от шелухи и измельчите.
- Готовую пшеницу выложите в миску, добавьте к ней мак, узвар, изюм, орехи и мед. Перемешайте все ингредиенты и подавайте кутью на стол.