Щоб борщ вийшов більш густим, можна зварити жменьку квасолі, розім'яти її виделкою та відправити у бульйон. Спробуйте – це дуже смачно!

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Як приготувати пісний борщ

Час : 1 година 15 хвилин

: 1 година 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 буряк середнього розміру;

– 1 ріпчаста цибуля;

– 3 – 4 картоплини;

– половинка солодкого перцю;

– половина моркви;

– 2 столові ложки томатної пасти;

– 200 грамів квашеної капусти з розсолом;

– 1 – 2 столові ложки меду;

– 1 столова ложка соняшникової олії;

– сіль і перець до смаку.

Приготування:

Приготуйте бульйон на буряку. Для цього почистьте буряк, розріжте його навпіл, залийте водою і варіть 40 хвилин до готовності. Додайте у відвар половину цибулини та продовжуйте готувати. Очищені 3 – 4 картоплини наріжте дрібними кубиками та відправте до бурякового бульйону. Половину моркви наріжте соломкою і теж додайте в каструлю до бульйону. Для засмажки половину солодкого перцю і другу половину цибулини наріжте кубиком і припустіть на пательні з 1 столовою ложкою соняшникової олії протягом 3 – 5 хвилин. Додайте 2 столові ложки томатної пасти та тушкуйте ще 2 – 3 хвилини. Дістаньте з бульйону буряк, дайте йому трохи охолонути та наріжте довільними шматочками. Поверніть нарізаний буряк у бульйон і туди ж відправте засмажку. Коли всі овочі будуть готові, додайте в борщ 200 грамів квашеної капусти з розсолом. Проваріть 3 хвилини та скуштуйте. Доведіть смак сіллю, перцем і медом – усі інгредієнти до вашого смаку. Готовий борщ можна залишити на 20 хвилин, щоб він настоявся. Подавайте гарячим.

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