Радуем себя на выходных: рецепт идеальных брауни с апельсином
Источник:ВВС Food
Брауни – это шоколадные пирожные, которые никого не оставят равнодушным. Усовершенствовать вкус шоколада можно фруктами, а особенно – апельсином.
Выходные – это время, когда хочется порадовать себя чем-нибудь вкусненьким. Забыть о обыденности помогут невероятные брауни с нотками апельсина, от которых уже после первой подачи не останется ни крошки.
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Рецепт брауни с апельсином
Время: до 1 часа
Порций: 16 – 20 пирожных
Ингредиенты:
– 300 грамм измельченного черного шоколада;
– мелко нарезанный апельсин + цедра апельсина;
– 225 грамм нарезанного кубиками сливочного масла;
– 25 грамм какао-порошка;
– 1 столовая ложка измельченного апельсинового мармелада;
– 4 яйца;
– 200 грамм сахара;
– 150 грамм муки;
– пол чайной ложки разрыхлителя;
– щепотка соли.
Приготовление:
- Разогреваем духовку до 170 градусов. Форму застилаем пергаментной бумагой и смазываем маслом.
- Смешиваем шоколад, апельсин, масло и какао-порошок и топим смесь на водяной бане.
- Когда смесь станет однородной, добавляем мармелад, снова все перемешиваем и отставляем остывать на 3 – 4 минуты.
- Взбиваем яйца с сахаром, прибавляем приготовленную смесь, апельсиновую цедру и взбиваем до образования однородной массы.
- Просеянную муку соединяем с разрыхлителем и солью, перемешиваем лопаткой.
- Выливаем смесь в форму, разравниваем и выпекаем 30 – 35 минут.
- Нарезаем пирожные, по желанию можно подавать с мороженым.