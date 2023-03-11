Выходные – это время, когда хочется порадовать себя чем-нибудь вкусненьким. Забыть о обыденности помогут невероятные брауни с нотками апельсина, от которых уже после первой подачи не останется ни крошки.

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Рецепт брауни с апельсином

Время: до 1 часа

Порций: 16 – 20 пирожных

Ингредиенты: – 300 грамм измельченного черного шоколада;

– мелко нарезанный апельсин + цедра апельсина;

– 225 грамм нарезанного кубиками сливочного масла;

– 25 грамм какао-порошка;

– 1 столовая ложка измельченного апельсинового мармелада;

– 4 яйца;

– 200 грамм сахара;

– 150 грамм муки;

– пол чайной ложки разрыхлителя;

– щепотка соли.

Приготовление: