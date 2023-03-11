Вихідні – це час, коли хочеться потішити себе чимось смачненьким. Забути про буденність допоможуть неймовірні брауні з нотками апельсина, від яких вже після першої подачі не залишиться ані крихти.
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Рецепт брауні з апельсином
Час: до 1 години
Порцій: 16 – 20 тістечок
Приготування:
- Розігріваємо духовку до 170 градусів. Форму застеляємо пергаментним папером та змащуємо маслом.
- Змішуємо шоколад, апельсин, масло та какао-порошок та топимо суміш на водяній бані.
- Коли суміш стане однорідною, додаємо мармелад, ще раз все перемішуємо та відставляємо вистигати на 3 – 4 хвилини.
- Збиваємо яйця з цукром, додаємо приготовану суміш, апельсинову цедру та збиваємо до утворення однорідної маси.
- Просіяне борошно з'єднуємо із розпушувачем та сіллю, перемішуємо лопаткою.
- Виливаємо суміш у форму, розрівнюємо та випікаємо 30 – 35 хвилин.
- Нарізаємо тістечка, за бажанням можна подавати з морозивом.