Брауни – известный десерт, покоривший не одного поклонника шоколада. Но ведь он так калориен, что мы не всегда можем позволить себе кусочек среди недели.

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А почему бы не приготовить шоколадный десерт, но без ущерба для фигуры? Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво поделился с читателями рецептом десерта без муки.

Вкус пирожного определяет шоколад, поэтому рекомендуем не экономить на этом ингредиенте. Выбирайте только качественный продукт.

Рецепт шоколадного брауни без муки

Время: 45 минут

45 минут Порции: 8

Ингредиенты:

– 230 граммов черного шоколада;

– 115 граммов сливочного масла;

– 5 куриных яиц;

– 150 граммов сахара;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 2,5 грамма соли;

– 2 столовые ложки какао.

Приготовление:

Отделяем яичные белки от желтков. Взбиваем холодные белки вместе с сахаром до стойких пиков.

В большой миске соединяем ингредиенты, кроме какао и добавляем белки. Легкими движениями смешиваем все в однородную массу и выкладываем тесто на жаропрочную форму.

Выпекаем десерт 45-50 минут при температуре 160 градусов в разогретой духовке.

Вынимаем готовый брауни и подаем с шариком мороженого.

Приятного аппетита!

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