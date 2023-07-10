Брауни – известный десерт, покоривший не одного поклонника шоколада. Но ведь он так калориен, что мы не всегда можем позволить себе кусочек среди недели.
Читайте также Экономия времени и совершенный вкус: делимся 3 быстрыми блюдами из курятины
А почему бы не приготовить шоколадный десерт, но без ущерба для фигуры? Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво поделился с читателями рецептом десерта без муки.
Вкус пирожного определяет шоколад, поэтому рекомендуем не экономить на этом ингредиенте. Выбирайте только качественный продукт.
Рецепт шоколадного брауни без муки
- Время: 45 минут
- Порции: 8
Приготовление:
- Отделяем яичные белки от желтков. Взбиваем холодные белки вместе с сахаром до стойких пиков.
- В большой миске соединяем ингредиенты, кроме какао и добавляем белки. Легкими движениями смешиваем все в однородную массу и выкладываем тесто на жаропрочную форму.
- Выпекаем десерт 45-50 минут при температуре 160 градусов в разогретой духовке.
- Вынимаем готовый брауни и подаем с шариком мороженого.
Приятного аппетита!