Такой десерт не повредит фигуре: рецепт брауни без муки
10 июля 2023, 17:13Читати новину українською
Источник:Эктор Хименес-Браво
Обожаете сладкое, но не разрешаете себе его из-за вреда для фигуры? У нас есть рецепт десерта, не только вкусный, но и низкокалорийный.
Брауни – известный десерт, покоривший не одного поклонника шоколада. Но ведь он так калориен, что мы не всегда можем позволить себе кусочек среди недели.
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А почему бы не приготовить шоколадный десерт, но без ущерба для фигуры? Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво поделился с читателями рецептом десерта без муки.
Вкус пирожного определяет шоколад, поэтому рекомендуем не экономить на этом ингредиенте. Выбирайте только качественный продукт.
Рецепт шоколадного брауни без муки
- Время: 45 минут
- Порции: 8
– 230 граммов черного шоколада;
– 115 граммов сливочного масла;
– 5 куриных яиц;
– 150 граммов сахара;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 2,5 грамма соли;
– 2 столовые ложки какао.
Приготовление:
- Отделяем яичные белки от желтков. Взбиваем холодные белки вместе с сахаром до стойких пиков.
- В большой миске соединяем ингредиенты, кроме какао и добавляем белки. Легкими движениями смешиваем все в однородную массу и выкладываем тесто на жаропрочную форму.
- Выпекаем десерт 45-50 минут при температуре 160 градусов в разогретой духовке.
- Вынимаем готовый брауни и подаем с шариком мороженого.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить баклажаны на зиму, как грибы.