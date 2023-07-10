Такой десерт не повредит фигуре: рецепт брауни без муки

Обожаете сладкое, но не разрешаете себе его из-за вреда для фигуры? У нас есть рецепт десерта, не только вкусный, но и низкокалорийный.

Брауни – известный десерт, покоривший не одного поклонника шоколада. Но ведь он так калориен, что мы не всегда можем позволить себе кусочек среди недели.

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А почему бы не приготовить шоколадный десерт, но без ущерба для фигуры? Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво поделился с читателями рецептом десерта без муки.

Вкус пирожного определяет шоколад, поэтому рекомендуем не экономить на этом ингредиенте. Выбирайте только качественный продукт.

Рецепт шоколадного брауни без муки

Время: 45 минут

45 минут Порции: 8

– 230 граммов черного шоколада;– 115 граммов сливочного масла;– 5 куриных яиц;– 150 граммов сахара;– 10 граммов ванильного сахара;– 2,5 грамма соли;– 2 столовые ложки какао.

Приготовление:

Отделяем яичные белки от желтков. Взбиваем холодные белки вместе с сахаром до стойких пиков.

В большой миске соединяем ингредиенты, кроме какао и добавляем белки. Легкими движениями смешиваем все в однородную массу и выкладываем тесто на жаропрочную форму.

Выпекаем десерт 45-50 минут при температуре 160 градусов в разогретой духовке.

Вынимаем готовый брауни и подаем с шариком мороженого.

Приятного аппетита!

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