Брауни с кабачком и яблочным пюре: такого десерта вы еще не пробовали

Мы уверены, что вы с удивлением прочитали название этой сладкой выпечки, и задумались, как это же так, шоколад и кабачок в одном десерте?! Прежде всего это диетический рецепт сладкой выпечки, а кабачок в рецепте, не только уменьшает калорийность брауни, но и добавляет оригинальной консистенции тесту. Поскольку кабачок почти не имеет вкуса, он идеальный ингредиент для этого десерта.

Нет, это не рецепт из одного из испытаний "Мастер Шеф" или любого другого кулинарного шоу, в котором нужно совместить несовместимые ингредиенты. Брауни с кабачком и яблочным пюре – это действительно вкусная сладкая выпечка, которая ничем не хуже оригинала.

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Мы подготовили для вас именно этот рецепт, чтобы вы могли наслаждаться сладостями каждый день, без вреда для здоровья и фигуры!

Брауни с кабачком

Время : 40 минут

: 40 минут Порции: 6 – 8



Брауни с кабачком / Фото Fat Killers

Приготовление:

Смешайте яйца с подсластителем, солью, ванильным сахаром, яблочным пюре. Тщательно перемешайте все ингредиенты.

Смешайте овсяную муку и рисовую муку, всыпьте разрыхлитель для теста.

Какао просейте через сито в яичную смесь и перемешайте.

– 2 сырых куриных яйца,– 200 г кабачка;– 70 г овсяной муки;– 50 г рисовой муки;– 30 г какао;– 150 г черного шоколада;– 100 г яблочного пюре;– подсластитель на ваш вкус;– ½ ч. л. ванильного сахара;– ½ ч. л. соли;– 5 г разрыхлителя для теста.



Брауни с кабачком / Фото Fat Killers

На мелкой терке натрите кабачок и добавьте в тесто.

100 граммов шоколада растопите на паровой бане и добавьте в тесто, остальное оставьте для поливки.



Брауни с кабачком / Фото Fat Killers

Перемешайте тесто для брауни и вылейте в форму.

Разогрейте духовку до 180 – 200 градусов и выпекайте брауни около 25 – 30 минут.

Готовое брауни полейте растопленным шоколадом и задекорируйте ягодами.



Брауни с кабачком / Фото Fat Killers