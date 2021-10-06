Нет, это не рецепт из одного из испытаний "Мастер Шеф" или любого другого кулинарного шоу, в котором нужно совместить несовместимые ингредиенты. Брауни с кабачком и яблочным пюре – это действительно вкусная сладкая выпечка, которая ничем не хуже оригинала.

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Мы подготовили для вас именно этот рецепт, чтобы вы могли наслаждаться сладостями каждый день, без вреда для здоровья и фигуры!

Брауни с кабачком

  • Время: 40 минут
  • Порции: 6 – 8


Брауни с кабачком / Фото Fat Killers

Приготовление:

  1. Смешайте яйца с подсластителем, солью, ванильным сахаром, яблочным пюре. Тщательно перемешайте все ингредиенты.
  1. Смешайте овсяную муку и рисовую муку, всыпьте разрыхлитель для теста.
  1. Какао просейте через сито в яичную смесь и перемешайте.


Брауни с кабачком / Фото Fat Killers

  1. На мелкой терке натрите кабачок и добавьте в тесто.
  1. 100 граммов шоколада растопите на паровой бане и добавьте в тесто, остальное оставьте для поливки.


Брауни с кабачком / Фото Fat Killers

  1. Перемешайте тесто для брауни и вылейте в форму.
  1. Разогрейте духовку до 180 – 200 градусов и выпекайте брауни около 25 – 30 минут.
  1. Готовое брауни полейте растопленным шоколадом и задекорируйте ягодами.


Брауни с кабачком / Фото Fat Killers

  1. Нарежьте его кусочками и подавайте к столу. Приятного аппетита!