Нет, это не рецепт из одного из испытаний "Мастер Шеф" или любого другого кулинарного шоу, в котором нужно совместить несовместимые ингредиенты. Брауни с кабачком и яблочным пюре – это действительно вкусная сладкая выпечка, которая ничем не хуже оригинала.

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Мы подготовили для вас именно этот рецепт, чтобы вы могли наслаждаться сладостями каждый день, без вреда для здоровья и фигуры!

Брауни с кабачком

Время : 40 минут

: 40 минут Порции: 6 – 8



Брауни с кабачком / Фото Fat Killers

Ингредиенты:

– 2 сырых куриных яйца,

– 200 г кабачка;

– 70 г овсяной муки;

– 50 г рисовой муки;

– 30 г какао;

– 150 г черного шоколада;

– 100 г яблочного пюре;

– подсластитель на ваш вкус;

– ½ ч. л. ванильного сахара;

– ½ ч. л. соли;

– 5 г разрыхлителя для теста.

Приготовление:

Смешайте яйца с подсластителем, солью, ванильным сахаром, яблочным пюре. Тщательно перемешайте все ингредиенты.

Смешайте овсяную муку и рисовую муку, всыпьте разрыхлитель для теста.

Какао просейте через сито в яичную смесь и перемешайте.



Брауни с кабачком / Фото Fat Killers

На мелкой терке натрите кабачок и добавьте в тесто.

100 граммов шоколада растопите на паровой бане и добавьте в тесто, остальное оставьте для поливки.



Брауни с кабачком / Фото Fat Killers

Перемешайте тесто для брауни и вылейте в форму.

Разогрейте духовку до 180 – 200 градусов и выпекайте брауни около 25 – 30 минут.

Готовое брауни полейте растопленным шоколадом и задекорируйте ягодами.



Брауни с кабачком / Фото Fat Killers