Нет, это не рецепт из одного из испытаний "Мастер Шеф" или любого другого кулинарного шоу, в котором нужно совместить несовместимые ингредиенты. Брауни с кабачком и яблочным пюре – это действительно вкусная сладкая выпечка, которая ничем не хуже оригинала.
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Мы подготовили для вас именно этот рецепт, чтобы вы могли наслаждаться сладостями каждый день, без вреда для здоровья и фигуры!
Брауни с кабачком
- Время: 40 минут
- Порции: 6 – 8
Брауни с кабачком / Фото Fat Killers
Приготовление:
- Смешайте яйца с подсластителем, солью, ванильным сахаром, яблочным пюре. Тщательно перемешайте все ингредиенты.
- Смешайте овсяную муку и рисовую муку, всыпьте разрыхлитель для теста.
- Какао просейте через сито в яичную смесь и перемешайте.
Брауни с кабачком / Фото Fat Killers
- На мелкой терке натрите кабачок и добавьте в тесто.
- 100 граммов шоколада растопите на паровой бане и добавьте в тесто, остальное оставьте для поливки.
Брауни с кабачком / Фото Fat Killers
- Перемешайте тесто для брауни и вылейте в форму.
- Разогрейте духовку до 180 – 200 градусов и выпекайте брауни около 25 – 30 минут.
- Готовое брауни полейте растопленным шоколадом и задекорируйте ягодами.
Брауни с кабачком / Фото Fat Killers
- Нарежьте его кусочками и подавайте к столу. Приятного аппетита!