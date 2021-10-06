Ні, це не рецепт з одного із випробувань "Мастер Шеф" чи будь-якого іншого кулінарного шоу, в якому потрібно поєднати несумісні інгредієнти. Брауні з кабачком та яблучним пюре – це справді смачна солодка випічка, яка нічим не гірша за оригінал.
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Ми підготували для вас саме цей рецепт, щоб ви могли куштувати солодке кожного дня, без шкоди для здоров'я та фігур!
Брауні з кабачком
- Час: 40 хвилин
- Порції: 6 – 8
Брауні з кабачком / Фото Fat Killers
Приготування:
- Змішайте яйця з підсолоджувачем, сіллю, ванільним цукром, яблучним пюре. Ретельно перемішайте всі інгредієнти.
- Змішайте вівсяне борошно та рисове борошно, всипте розпушувач для тіста.
- Какао просійте через сито до яєчної суміші та перемішайте.
Брауні з кабачком / Фото Fat Killers
- На дрібній тертці натріть кабачок та додайте до тіста.
- 100 грамів шоколаду розтопіть на паровій бані та додайте до тіста, решту залишіть для поливки.
Брауні з кабачком / Фото Fat Killers
- Вимішайте тісто для брауні та вилийте у форму.
- Розігрійте духовку до 180 – 200 градусів та випікайте брауні близько 25 – 30 хвилин.
- Готове брауні полийте розтопленим шоколадом та задекоруйте ягодами.
Брауні з кабачком / Фото Fat Killers
- Наріжте його шматочками та подавайте до столу. Смачного!