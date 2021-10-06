Ні, це не рецепт з одного із випробувань "Мастер Шеф" чи будь-якого іншого кулінарного шоу, в якому потрібно поєднати несумісні інгредієнти. Брауні з кабачком та яблучним пюре – це справді смачна солодка випічка, яка нічим не гірша за оригінал.

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Ми підготували для вас саме цей рецепт, щоб ви могли куштувати солодке кожного дня, без шкоди для здоров'я та фігур!

Брауні з кабачком

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 6 – 8



Брауні з кабачком / Фото Fat Killers

Інгредієнти:

– 2 сирих курячих яйця;

– 200 г кабачка;

– 70 г вівсяного борошна;

– 50 г рисового борошна;

– 30 г какао;

– 150 г чорного шоколаду;

– 100 г яблучного пюре;

– підсолоджувач на ваш смак;

– ½ ч. л. ванільного цукру;

– ½ ч. л. солі;

– 5 г розпушувача для тіста.

Приготування:

Змішайте яйця з підсолоджувачем, сіллю, ванільним цукром, яблучним пюре. Ретельно перемішайте всі інгредієнти.

Змішайте вівсяне борошно та рисове борошно, всипте розпушувач для тіста.

Какао просійте через сито до яєчної суміші та перемішайте.



Брауні з кабачком / Фото Fat Killers

На дрібній тертці натріть кабачок та додайте до тіста.

100 грамів шоколаду розтопіть на паровій бані та додайте до тіста, решту залишіть для поливки.



Брауні з кабачком / Фото Fat Killers

Вимішайте тісто для брауні та вилийте у форму.

Розігрійте духовку до 180 – 200 градусів та випікайте брауні близько 25 – 30 хвилин.

Готове брауні полийте розтопленим шоколадом та задекоруйте ягодами.



Брауні з кабачком / Фото Fat Killers