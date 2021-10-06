Ні, це не рецепт з одного із випробувань "Мастер Шеф" чи будь-якого іншого кулінарного шоу, в якому потрібно поєднати несумісні інгредієнти. Брауні з кабачком та яблучним пюре – це справді смачна солодка випічка, яка нічим не гірша за оригінал.

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Ми підготували для вас саме цей рецепт, щоб ви могли куштувати солодке кожного дня, без шкоди для здоров'я та фігур!

Брауні з кабачком

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 6 – 8


Брауні з кабачком / Фото Fat Killers

Приготування:

  1. Змішайте яйця з підсолоджувачем, сіллю, ванільним цукром, яблучним пюре. Ретельно перемішайте всі інгредієнти.
  1. Змішайте вівсяне борошно та рисове борошно, всипте розпушувач для тіста.
  1. Какао просійте через сито до яєчної суміші та перемішайте.


Брауні з кабачком / Фото Fat Killers

  1. На дрібній тертці натріть кабачок та додайте до тіста.
  1. 100 грамів шоколаду розтопіть на паровій бані та додайте до тіста, решту залишіть для поливки.


Брауні з кабачком / Фото Fat Killers

  1. Вимішайте тісто для брауні та вилийте у форму.
  1. Розігрійте духовку до 180 – 200 градусів та випікайте брауні близько 25 – 30 хвилин.
  1. Готове брауні полийте розтопленим шоколадом та задекоруйте ягодами.


Брауні з кабачком / Фото Fat Killers

  1. Наріжте його шматочками та подавайте до столу. Смачного!