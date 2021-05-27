Существует несколько историй создания десерта. В 1893 году кухарка Берта Палмер из Чикаго приготовила брауни для гостей отеля Palmer House, которые приезжали на Всемирную выставку, посвященную 400-летию открытия Америки (World's Columbian Exposition). В меню отеля до сих пор готовят десерт.
По другой версии домохозяйка из города Бангор, штат Мэн во время приготовления выпечки – забыла добавить дрожжи и разрезала бисквит на квадратики. В кулинарной книге Betty Crocker's Baking Classics 1973 года указано именно этот рецепт – как классический брауни. С 1920 года десерт приобретает массовую популярность.
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Коричневый десерт, что в переводе с английского означает брауни, имеет мягкую и влажную текстуру в середине и хрустящую корочку сверху. Его готовят из какао-порошка или шоколада, пшеничной муки, яиц, сахара, сливочного масла, с добавлением соли.
Шоколадный брауни / Фото Unsplash
Существует множество рецептов – с шоколадом, с какао, в шоколадной глазури и орехами, фруктами.
Рецепт Брауни с какао
- Время: 45 минут
- Порции: 6 – 8
- Калорийность на 100 граммов: 466
- В миске смешайте мягкое сливочное масло, сахар, какао, перемешайте до однородной консистенции, поставьте на водяную баню.
Тесто из какао для брауни / Фото Unsplash
- Уменьшите огонь, поставьте миску на кастрюлю с водой, постепенно помешивая. Важно, чтобы миска не касалась воды.
- Снимите с огня, оставьте для охлаждения, постепенно вбейте яйца, перемешайте.
Далее – добавьте муку, перемешайте до однородной консистенции. Противень смажьте сливочным маслом, выстелите пергаментом, вылейте тесто, распределите равномерно.
- Разогрейте духовку до температуры 170 градусов, выпекайте в течение 30 – 35 минут. Важно. Чтобы брауни вышел из влажной серединкой, нужно вовремя вытащить его из духовки. За 20 минут начинайте проверять готовность зубочисткой.
- Достаньте из духовки, разрежьте брауни на квадратики, выложите на решетку, оставьте для охлаждения.
Готовый брауни / Фото Unsplash
Рецепт с какао – простой, в меру сладкий, но не менее вкусный. Брауни может приготовить каждая хозяйка.
Готовый брауни / Фото Unsplash
Если больше нравится сухой брауни, готовьте дольше, но не передерживайте в духовке. По желанию задекорируйте фруктами или глазурью. Приятного аппетита!