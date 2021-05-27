Існує декілька історій створення десерту. 1893 року кухарка Берта Палмер з Чикаго приготувала брауні для гостей готелю Palmer House, які приїздили на Всесвітню виставку, яка була присвячена 400-річчю відкриття Америки (World's Columbian Exposition). У меню готелю і сьогодні готують десерт.

За іншою версією домогосподарка з міста Бангор, що у штаті Мен під час приготування випічки – забула додати дріжджі та розрізала бісквіт на квадратики. У кулінарній книзі Betty Crocker's Baking Classics 1973 року зазначено саме цей рецепт – класичний брауні. Від 1920 року десерт здобуває масову популярність.

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Коричневий десерт, що у перекладі з англійської означає брауні, має м'яку та вологу текстуру у середині та хрустку скоринку ззовні. Його готують з какао-порошку або шоколаду, пшеничного борошна, яєць, цукру, вершкового масла, з додаванням солі.

Готовий брауні/ Фото Unsplash

Існує безліч рецептів – з шоколадом, з какао, у шоколадній глазурі та горіхами, фруктами.

Рецепт Брауні з какао

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 6-8

6-8 Калорійність на 100 грамів: 466

Інгредієнти:

– 2 столові ложки какао-порошку;

– 200 грамів вершкового масла 82%;

– 150 грамів цукрової пудри;

– 3 яйця;

– 130 грамів борошна;

– дрібка солі.

У мисці змішайте м'яке вершкове масло, цукор, какао, перемішайте до однорідної консистенції, поставте на водяну баню.

Тісто з какао для брауні/ Фото Unsplash

Зменшіть вогонь, поставте миску на каструлю з водою, поступово помішуючи. Важливо, щоб миска не торкалась води. Зніміть з вогню, залиште для охолодження, поступово вбийте яйця, перемішайте.

Далі – додайте борошно, перемішайте до однорідної консистенції. Деко змастіть вершковим маслом, вистеліть пергаментом, вилийте тісто, розподіліть рівномірно. Розігрійте духовку до температури 170 градусів, випікайте протягом 30 – 35 хвилин. Важливо. Щоб брауні вийшов з вологою серединкою, треба вчасно витягнути його з духовки. За 20 хвилин перевірте починайте перевіряти готовність зубочисткою. Дістаньте з духовки, розріжте брауні на квадратики, викладіть на решітку, залиште для охолодження.

Готовий брауні/ Фото Unsplash

Рецепт з какао – простий, в міру солодкий, але не менш смачний. Брауні може приготувати кожна господиня.

Готовий брауні/ Фото Unsplash

Якщо більше до вподоби сухий брауні, готуйте довше, але не перетримуйте у духовці. За бажанням задекоруйте фруктами або глазур'ю. Смачного!