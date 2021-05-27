Как приготовить вкусный Брауни с какао (без шоколада): простой рецепт сладкого десерта

Самый популярный десерт Америки готовить легко и просто. Мы подготовили для вас рецепт, который станет вашим любимым и понравится не только детям, но и взрослым.

Существует несколько историй создания десерта. В 1893 году кухарка Берта Палмер из Чикаго приготовила брауни для гостей отеля Palmer House, которые приезжали на Всемирную выставку, посвященную 400-летию открытия Америки (World's Columbian Exposition). В меню отеля до сих пор готовят десерт.

По другой версии домохозяйка из города Бангор, штат Мэн во время приготовления выпечки – забыла добавить дрожжи и разрезала бисквит на квадратики. В кулинарной книге Betty Crocker's Baking Classics 1973 года указано именно этот рецепт – как классический брауни. С 1920 года десерт приобретает массовую популярность.

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Коричневый десерт, что в переводе с английского означает брауни, имеет мягкую и влажную текстуру в середине и хрустящую корочку сверху. Его готовят из какао-порошка или шоколада, пшеничной муки, яиц, сахара, сливочного масла, с добавлением соли.

Шоколадный брауни / Фото Unsplash

Существует множество рецептов – с шоколадом, с какао, в шоколадной глазури и орехами, фруктами.

Рецепт Брауни с какао

Время: 45 минут

45 минут Порции: 6 – 8

6 – 8 Калорийность на 100 граммов: 466

В миске смешайте мягкое сливочное масло, сахар, какао, перемешайте до однородной консистенции, поставьте на водяную баню.

– 2 столовые ложки какао-порошка;– 200 граммов сливочного масла 82%;– 150 граммов сахарной пудры;– 3 яйца;– 130 граммов муки;– щепотка соли.

Тесто из какао для брауни / Фото Unsplash

Уменьшите огонь, поставьте миску на кастрюлю с водой, постепенно помешивая. Важно, чтобы миска не касалась воды. Снимите с огня, оставьте для охлаждения, постепенно вбейте яйца, перемешайте.

Далее – добавьте муку, перемешайте до однородной консистенции. Противень смажьте сливочным маслом, выстелите пергаментом, вылейте тесто, распределите равномерно. Разогрейте духовку до температуры 170 градусов, выпекайте в течение 30 – 35 минут. Важно. Чтобы брауни вышел из влажной серединкой, нужно вовремя вытащить его из духовки. За 20 минут начинайте проверять готовность зубочисткой. Достаньте из духовки, разрежьте брауни на квадратики, выложите на решетку, оставьте для охлаждения.

Готовый брауни / Фото Unsplash

Рецепт с какао – простой, в меру сладкий, но не менее вкусный. Брауни может приготовить каждая хозяйка.

Готовый брауни / Фото Unsplash

Если больше нравится сухой брауни, готовьте дольше, но не передерживайте в духовке. По желанию задекорируйте фруктами или глазурью. Приятного аппетита!