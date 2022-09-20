Если говорить о бризоле простыми словами – это куриный фарш обжаренный в яйцах с добавлением овощей. Хозяйки готовят это блюдо по-разному: кто-то в духовке, панируют сухарями или добавляют масло. Мы предлагаем вам рецепт в вафлях.

Читайте также Удобно есть руками: быстрый рецепт куриных голеней в панировке

Чтобы приготовить бризоль дома, вам нужны простые ингредиенты: куриный фарш, репчатый лук, чеснок, немного любимой зелени и куриные яйца. Мы предлагаем вам рецепт других бризолей – в вафлях и без начального обжаривания фарша.

Рецепт бризолей с вафлями

Время: 45 минут

45 минут Порции: 4 – 6

Ингредиенты:

– 1 упаковка вафель;

– 350 граммов куриного фарша;

– 2 зубчика чеснока;

– 1 небольшой репчатый лук;

– свежий укроп;

– 4 куриных яйца;

– масло;

– соль;

– черный молотый перец;

– специи (по желанию).

Приготовление:

Мелко нарежьте очищенный репчатый лук, а чеснок натрите на терке или выдавите прессом.

Смешиваем куриный фарш с нарезанным луком, измельченной зеленью, натертым чесноком, солим, перчим, по желанию добавляем специи.

На одну вафлю намазываем мясной фарш, около половины столовой ложки и накрываем сверху еще одной вафлей.

Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне.

Куриные яйца взбалтываем вилкой и подсаливаем. Обмокните вафли с фаршем в яйца и жарьте на масле до золотистости.

Приятного тебе аппетита!