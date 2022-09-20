Якщо говорити про брізоль простими словами – це курячий фарш обсмажений у яйцях з додаванням овочів. Господині готують цю страву по-різному: хтось у духовці, панірують сухарями, або додають масло. Ми пропонуємо вам рецепт у вафлях.

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Щоб приготувати брізоль вдома вам потрібні прості інгредієнти: курячий фарш, ріпчаста цибуля, часник, трішки улюбленої зелені та курячі яйця. Ми пропонуємо вам рецепт дещо інших брізолів – у вафлях та без початкового обсмажування фаршу.

Рецепт брізолів з вафлями

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 4 – 6

Інгредієнти:

– 1 упаковка вафель;

– 350 грамів курячого фаршу;

– 2 зубчики часнику;

– 1 невелика ріпчаста цибуля;

– свіжий кріп;

– 4 курячих яйця;

– олія;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– спеції (за бажанням).

Приготування:

Дрібно наріжте очищену ріпчасту цибулю, а часник натріть на тертці або вичавіть пресом.

Змішуємо курячий фарш з нарізаною цибулею, подрібненою зеленню, натертим часником, солимо, перчимо, по бажанню додаємо спеції.

На одну вафлю намазуємо м'ясний фарш, близько половини столової ложки і накриваємо зверху ще однією вафлею.

Розігрійте сковорідку з олією на середньому вогні.

Курячі яйця збовтуємо виделкою і підсолюємо. Вмокніть вафлі з фаршем в яйця і смажте на олії до золотистості.

Смачного!