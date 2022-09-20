Бризоль с вафлями: легкое блюдо из курятины на обед или ужин
Источник:инстаграмм Вкусные домашние рецепты
Бризоль – вкусное блюдо из куриного фарша, которое приобрело популярность во всем мире. К начинке добавляют также жареный лук, ведь именно от его количества зависит сочность блюда.
Если говорить о бризоле простыми словами – это куриный фарш обжаренный в яйцах с добавлением овощей. Хозяйки готовят это блюдо по-разному: кто-то в духовке, панируют сухарями или добавляют масло. Мы предлагаем вам рецепт в вафлях.
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Чтобы приготовить бризоль дома, вам нужны простые ингредиенты: куриный фарш, репчатый лук, чеснок, немного любимой зелени и куриные яйца. Мы предлагаем вам рецепт других бризолей – в вафлях и без начального обжаривания фарша.
Рецепт бризолей с вафлями
- Время: 45 минут
- Порции: 4 – 6
– 1 упаковка вафель;
– 350 граммов куриного фарша;
– 2 зубчика чеснока;
– 1 небольшой репчатый лук;
– свежий укроп;
– 4 куриных яйца;
– масло;
– соль;
– черный молотый перец;
– специи (по желанию).
Приготовление:
- Мелко нарежьте очищенный репчатый лук, а чеснок натрите на терке или выдавите прессом.
- Смешиваем куриный фарш с нарезанным луком, измельченной зеленью, натертым чесноком, солим, перчим, по желанию добавляем специи.
- На одну вафлю намазываем мясной фарш, около половины столовой ложки и накрываем сверху еще одной вафлей.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне.
- Куриные яйца взбалтываем вилкой и подсаливаем. Обмокните вафли с фаршем в яйца и жарьте на масле до золотистости.
Приятного тебе аппетита!