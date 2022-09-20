Бризоль с вафлями: легкое блюдо из курятины на обед или ужин

Бризоль – вкусное блюдо из куриного фарша, которое приобрело популярность во всем мире. К начинке добавляют также жареный лук, ведь именно от его количества зависит сочность блюда.

Если говорить о бризоле простыми словами – это куриный фарш обжаренный в яйцах с добавлением овощей. Хозяйки готовят это блюдо по-разному: кто-то в духовке, панируют сухарями или добавляют масло. Мы предлагаем вам рецепт в вафлях.

Читайте также Удобно есть руками: быстрый рецепт куриных голеней в панировке

Чтобы приготовить бризоль дома, вам нужны простые ингредиенты: куриный фарш, репчатый лук, чеснок, немного любимой зелени и куриные яйца. Мы предлагаем вам рецепт других бризолей – в вафлях и без начального обжаривания фарша.

Рецепт бризолей с вафлями

Время: 45 минут

45 минут Порции: 4 – 6

– 1 упаковка вафель;– 350 граммов куриного фарша;– 2 зубчика чеснока;– 1 небольшой репчатый лук;– свежий укроп;– 4 куриных яйца;– масло;– соль;– черный молотый перец;– специи (по желанию).

Приготовление:

Мелко нарежьте очищенный репчатый лук, а чеснок натрите на терке или выдавите прессом.

Смешиваем куриный фарш с нарезанным луком, измельченной зеленью, натертым чесноком, солим, перчим, по желанию добавляем специи.

На одну вафлю намазываем мясной фарш, около половины столовой ложки и накрываем сверху еще одной вафлей.

Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне.

Куриные яйца взбалтываем вилкой и подсаливаем. Обмокните вафли с фаршем в яйца и жарьте на масле до золотистости.

Приятного тебе аппетита!