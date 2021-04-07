Запеченная брюссельская капуста с курицей, чесноком и нутом: три рецепта на обед от тренера
Купили брюссельскую капусту, но не знаете, что из нее приготовить? У нас есть для вас несколько вкусных и полезных блюд, которые не повредят вашей фигуре!
Источник:инстаграм Натали Савюк
Украинский тренер Натали Савюк подготовила для своих читателей подборку вкусных блюд из брюссельской капусты, которые придут по вкусу каждому.
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Брюссельская капуста очень полезна для человеческого организма, однако не все умею ее правильно готовить и сочетать с другими продуктами. Чтобы облегчить вам задачу в поиске вкусного и быстрого рецепта из этого продукта, Натали Савюк подготовила целых три блюда: брюссельская капуста с курятиной, с чесноком и с нутом.
Выбирайте рецепт, который вам по вкусу и айда готовить вместе!
Запеченная брюссельская капуста с курятиной
Блюдо из брюссельской капусты и курицы / инстаграм Натали Савюк
- В кастрюле отварите брюссельскую капусту, лучше немного посолить воду. 10 минут будет достаточно, дальше сцедите воду и откиньте ее на дуршлаг.
- Курятину и лук нарежьте кусочками и обжарьте на разогретой сковороде с оливковым маслом.
- В форму для запекания выложите мясо и капусту.
- В отдельной миске смешайте йогурты, горчицу и специи, перемешайте и залейте этим соусом капусту с курятиной.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте блюдо в течение 20 минут. Приятного аппетита!
Хрустящая брюссельская капуста
Блюдо из брюссельской капусты и чеснока / инстаграм Натали Савюк
- Разрежьте капусту пополам и отварите в подсоленной воде 6 минут.
- Разогрейте сковороду с оливковым маслом, добавьте базилик и жарьте его в течение 2 минут. Далее добавьте дольки чеснока и обжаривайте еще 1 минуту.
- Добавьте на сковороду капусту и обжаривайте в течение 3 – 4 минут постоянно перемешивая. Посолите блюдо по вашему вкусу и посыпьте черным молотым перцем. Приятного аппетита!
Брюссельская капуста с нутом
Блюдо из брюссельской капусты и нута / инстаграм Натали Савюк
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Отварите нут до готовности. Брюссельскую капусту отварите в подсоленной воде в течение 3 минут.
- Добавьте брюссельскую капусту и нут в форму для выпечки вместе с луком нарезанным кусочками.
- Полейте овощи оливковым маслом, посыпьте специями и перемешайте.
- Выпекайте блюдо 25 минут пока капуста не станет румяной.
- Перед подачей к столу посыпьте блюдо мелко нарезанной свежей зеленью кинзы или петрушки. Приятного аппетита!
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