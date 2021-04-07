Купили брюссельскую капусту, но не знаете, что из нее приготовить? У нас есть для вас несколько вкусных и полезных блюд, которые не повредят вашей фигуре!

Украинский тренер Натали Савюк подготовила для своих читателей подборку вкусных блюд из брюссельской капусты, которые придут по вкусу каждому.

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Брюссельская капуста очень полезна для человеческого организма, однако не все умею ее правильно готовить и сочетать с другими продуктами. Чтобы облегчить вам задачу в поиске вкусного и быстрого рецепта из этого продукта, Натали Савюк подготовила целых три блюда: брюссельская капуста с курятиной, с чесноком и с нутом.

Выбирайте рецепт, который вам по вкусу и айда готовить вместе!

Запеченная брюссельская капуста с курятиной



Блюдо из брюссельской капусты и курицы / инстаграм Натали Савюк

Ингредиенты:

– 300 г куриного филе;

– 400 г брюссельской капусты;

– 1 луковица;

– 200 мл густого йогурта;

– 200 мл жидкого йогурта;

– 1 ч. л крепкой горчицы;

– 2 ст. л оливкового масла;

– сушеный базилик на ваш вкус;

– соль, черный молотый перец по вашему вкусу.

В кастрюле отварите брюссельскую капусту, лучше немного посолить воду. 10 минут будет достаточно, дальше сцедите воду и откиньте ее на дуршлаг. Курятину и лук нарежьте кусочками и обжарьте на разогретой сковороде с оливковым маслом. В форму для запекания выложите мясо и капусту. В отдельной миске смешайте йогурты, горчицу и специи, перемешайте и залейте этим соусом капусту с курятиной. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте блюдо в течение 20 минут. Приятного аппетита!

Хрустящая брюссельская капуста



Блюдо из брюссельской капусты и чеснока / инстаграм Натали Савюк

Ингредиенты:

– 600 г брюссельской капусты;

– 5 – 6 зубчиков чеснока;

– 2 ст. л оливкового масла;

– свежий базилик;

– соль, черный молотый перец по вашему вкусу.

Разрежьте капусту пополам и отварите в подсоленной воде 6 минут. Разогрейте сковороду с оливковым маслом, добавьте базилик и жарьте его в течение 2 минут. Далее добавьте дольки чеснока и обжаривайте еще 1 минуту. Добавьте на сковороду капусту и обжаривайте в течение 3 – 4 минут постоянно перемешивая. Посолите блюдо по вашему вкусу и посыпьте черным молотым перцем. Приятного аппетита!

Брюссельская капуста с нутом



Блюдо из брюссельской капусты и нута / инстаграм Натали Савюк

Ингредиенты:

– 400 г брюссельской капусты;

– 100 г сухого нута;

– 1 луковица;

– 1 ч. л молотого кориандра;

– 1 ч. л молотого тмина;

– 1 ч. л розмарина;

– 2 ст. л оливкового масла;

– соль, черный молотый перец по вашему вкусу;

– кинза или петрушка для подачи.