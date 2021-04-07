Купили брюссельську капусту, але не знаєте, що з неї приготувати? У нас є для вас кілька смачних та корисних страв, котрі не зашкодять вашій фігурі!

Українська тренерка Наталі Савюк підготувала для своїх читачів підбірку смачних страв з брюссельської капусти, які прийдуть до смаку кожному.

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Брюссельська капуста надзвичайно корисна для людського організму, проте не всі вмію її правильно готувати та поєднувати з іншими продуктами. Щоб полегшити вам завдання у пошуку смачного та швидкого рецепта з цього продукту, Наталі Савюк підготувала аж три страви: брюссельська капуста з курятиною, з часником та з нутом.

Обирайте рецепт, який вам до смаку та гайда готувати разом!

Запечена брюссельська капуста з курятиною

Страва з брюссельської капусти та курятини / інстаграм Наталі Савюк

Інгредієнти:

– 300 г курячого філе;

– 400 г брюссельської капусти;

– 1 цибулина;

– 200 мл густого йогурту;

– 200 мл рідкого йогурту;

– 1 ч. л міцної гірчиці;

– 2 ст. л оливкової олії;

– сушений базилік на ваш смак;

– сіль, чорний мелений перець на ваш смак.

У каструлі відваріть брюссельську капусту, краще трішки посолити воду. 10 хвилин буде достатньо, далі зцідіть воду та відкиньте її на друшляк. Курятину та цибулю наріжте шматочками та обсмажте на розігрітій сковорідці з оливковою олією. У форму для запікання викладіть м’ясо і капусту. У окремій мисці змішайте йогурти, гірчицю та спеції, перемішайте та залийте сцим соусом капусту з курятиною. Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте страву протягом 20 хвилин. Смачного!

Хрустка брюссельська капуста

Страва з брюссельської капусти та часнику / інстаграм Наталі Савюк

Інгредієнти:

– 600 г брюссельської капусти;

– 5 – 6 зубчиків часнику;

– 2 ст. л оливкової олії;

– свіжий базилік;

– сіль, чорний мелений перець на ваш смак.

Розріжте капусту навпіл та відваріть у підсоленій воді 6 хвилин. Розігрійте сковорідку з оливковою олією, додайте базилік та смажте його протягом 2 хвилин. Далі додайте зубчики часнику та обсмажуйте ще 1 хвилину. Додайте на сковорідку капусту та обсмажуйте протягом 3 – 4 хвилин постійно перемішуючи. Посоліть страву на ваш смак та посипте чорним меленим перцем. Смачного!

Брюссельська капуста з нутом

Страва з брюссельської капусти та нуту / інстаграм Наталі Савюк

Інгредієнти:

– 400 г брюссельської капусти;

– 100 г сухого нуту;

– 1 цибулина;

– 1 ч. л меленого коріандру;

– 1 ч. л меленого кмину;

– 1 ч. л розмарину;

– 2 ст. л оливкової олії;

– сіль, чорний мелений перець на ваш смак;

– кінза або петрушка для подачі.