Обожаете сладкое, но не можете себе позволить его из-за избыточного веса? Тренер Наталья Савюк поделилась рецептом вкусного десерта, который не навредит вашей фигуре.

Батончик сникерс приготовленный собственноручно невероятно вкусный и не повредит вашей фигуре. Поскольку в магазинном варианте этого лакомства много калорий, тренер Наталья Савюк подготовила для читателей вкусную и полезную альтернативу полезного батончика без сахара.

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Батончик легкий в приготовлении, вкусный и полезный. В его состав входит черный шоколад, арахис и бананы. Ну что, давай готовить и наслаждаться отменным вкусом домашнего десерта. По этому рецепту у вас получится 6 – 8 батончиков.

Рецепт батончика сникерс без сахара

КБЖУ на 100 граммов 326/11/21/20

Ингредиенты:

– 2 банана;

– 50 г арахисовой пасты;

– 50 г арахиса;

– 1 плитка черного шоколада 80 – 90%.

Растопите шоколад на паровой бане или в микроволновке. Банан почистите от кожуры и нарежьте вдоль и наполовину, чтобы получилось 4 части. Каждую часть банана намажьте арахисовой пастой и посыпьте сверху арахисом. Окуните банан в растопленный шоколад и отправьте в морозильную камеру на 20 – 30 минут. Приятного аппетита!

Если вы хотите сделать собственноручно арахисовую пасту Натальи Савюк подготовила для вас рецепт.

Рецепт арахисовой пасты

Ингредиенты:

– 200 г арахиса;

– 100 – 150 мл воды.