Полезный батончик сникерс без сахара: рецепт от тренера
Обожаете сладкое, но не можете себе позволить его из-за избыточного веса? Тренер Наталья Савюк поделилась рецептом вкусного десерта, который не навредит вашей фигуре.
Источник:инстаграм Натальи Савюк
Батончик сникерс приготовленный собственноручно невероятно вкусный и не повредит вашей фигуре. Поскольку в магазинном варианте этого лакомства много калорий, тренер Наталья Савюк подготовила для читателей вкусную и полезную альтернативу полезного батончика без сахара.
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Батончик легкий в приготовлении, вкусный и полезный. В его состав входит черный шоколад, арахис и бананы. Ну что, давай готовить и наслаждаться отменным вкусом домашнего десерта. По этому рецепту у вас получится 6 – 8 батончиков.
Рецепт батончика сникерс без сахара
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- Растопите шоколад на паровой бане или в микроволновке.
- Банан почистите от кожуры и нарежьте вдоль и наполовину, чтобы получилось 4 части.
- Каждую часть банана намажьте арахисовой пастой и посыпьте сверху арахисом.
- Окуните банан в растопленный шоколад и отправьте в морозильную камеру на 20 – 30 минут. Приятного аппетита!
Если вы хотите сделать собственноручно арахисовую пасту Натальи Савюк подготовила для вас рецепт.
Рецепт арахисовой пасты
- Предварительно замочите арахис в воде на 3 – 4 часа.
- Слейте воду и обжарьте его на сухой сковородке до румяной корочки. Охладите арахис.
- Высыпьте арахис в чашу блендера и измельчите. В процессе измельчения доливайте к массе по 20 миллилитров воды. Арахис начнет выделять арахисовое масло и масса начнет превращаться в пасту, по желанию добавьте щепотку соли, кокосовую стружку или какао. Приятного аппетита!
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