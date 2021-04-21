Брокколи с тофу: рецепт от Ольги Мартыновской
Судья кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская поделилась с поклонниками постным блюдом - брокколи с тофу, которое можно подавать на обед или ужин. Обязательно попробуйте.
Источник:инстаграм Ольги Мартыновской
Ольга Мартыновская рассказывает как приготовить брокколи с нежным соусом с добавлением тофу, который дополнит блюдо изысканным вкусом. Блюдо можно подавать теплым и холодным.
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Брокколи с тофу
Призываю вас не проходить мимо. Этот сезонный овощ – настоящий источник здоровья и красоты. Пусть вам будет постно, полезно и вкусно перед Пасхой, – прокомментировала Ольга Мартыновская
- Помойте, разделите брокколи на соцветия, бланшируйте в кипятке или на пару.
- Для приготовления соуса в миске соедините сыр тофу с лимонным соком, добавьте масло, взбейте блендером.
- В ступке измельчите укроп с маслом, добавьте лимонный сок, соль, перец, зерно зиры.
- Выложите на тарелку соус из тофу, сверху – брокколи. Каждую веточку полейте соусом из укропа и украсьте кедровыми орешками. Приятного аппетита!
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