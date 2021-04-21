Судья кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская поделилась с поклонниками постным блюдом - брокколи с тофу, которое можно подавать на обед или ужин. Обязательно попробуйте.

Ольга Мартыновская рассказывает как приготовить брокколи с нежным соусом с добавлением тофу, который дополнит блюдо изысканным вкусом. Блюдо можно подавать теплым и холодным.

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Брокколи с тофу

Ингредиенты:

– 1 брокколи;

– 100 граммов шелкового тофу;

– 1/2 лимона;

– 100 миллилитров оливкового масла;

– кедровые орехи;

– соль, перец;

– укроп;

– зира в зернах.

Призываю вас не проходить мимо. Этот сезонный овощ – настоящий источник здоровья и красоты. Пусть вам будет постно, полезно и вкусно перед Пасхой, – прокомментировала Ольга Мартыновская